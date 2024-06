Matteo Maffucci degli Zero Assoluto si è sposato, foto e video delle nozze con Benedetta Balestri

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Matteo Maffucci si è sposato. Il cantante degli Zero Assoluto è convolato a nozze con Bendetta Balestri, figlia di Marco Balestri e fondatrice dell'agenzia One Shot, che ad oggi segue numerosi creator e personaggi dello spettacolo. La cerimonia si è svolta sabato 8 giugno alla presenza di amici e parenti, tra musica e divertimento.

Le nozze con Benedetta Balestri

"Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai",recita la canzone degli Zero Assoluto dal titolo Per Dimenticare. Parole che per Matteo Maffucci sono ora diventate realtà. Il cantante, che forma il noto duo musicale insieme a Thomas De Gasperi, è convolato a nozze con Bendetta Balestri. Una romantica cerimonia all'aperto alla presenza di numerosi parenti e amici, come mostrano le immagini condivise sui social dai presenti. Una grande tavolata allestita all'esterno, curata nei minimi dettagli, poi tanta musica e grandi emozioni. Immancabile il momento in cui lo sposo ha cantato Per Dimenticare alla neo moglie o quello in cui gli Zero Assoluto, insieme, hanno fatto cantare e ballare tutti gli invitati con i loro più grandi successi. Tra i presenti anche Paola Di Benedetto e Mattia Stanga, seguiti dall'agenzia One Shot, che Balestri e Maffucci hanno fondato insieme. Sui social anche un video in cui la sposa balla e si diverte con il papà, Marco Balsetri, noto autore e conduttore televisivo.

La storia d'amore di Matteo Maffucci e Benedetta Balestri

Matteo Maffucci e Benedetta Balestri sono una coppia ormai da diversi anni. Nel 2021 era arrivata la romantica proposta di nozze: durante un viaggio a Parigi, il cantante degli Zero Assoluto aveva chiesto alla compagna di diventare sua moglie. Oltre che la vita privata, i due condividono anche una parte di quella lavorativa. Insieme, infatti, hanno fondato l'agenzia One Shot, che oggi segue diversi personaggi del mondo social e dello spettacolo, come Mattia Stanga, Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto. Terzo fondatore, con loro, anche Eugenio Scotto.