La dedica di Aldo Montano a Manuel Bortuzzo dopo il GFVip: “Trasforma la tua serenità in felicità” Aldo Montano non perde occasione per dimostrare l’affetto che prova nei confronti di Manuel Bortuzzo e anche dopo la sua uscita dal GF Vip, firma una bellissima dedica sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le amicizie che sono nate nella casa del Grande Fratello Vip, quella più vera e forte è tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Sin dall'inizio del programma, infatti, i due sono diventati inseparabili, condividendo la passione per lo sport e anche momenti intensi di riflessione e confronto. Anche se ha deciso di abbandonare la casa più spiata d'Italia a qualche mese dalla fine, lo schermidore ha sempre fatto sentire la sua vicinanza al giovane atleta, e anche una volta abbandonato il reality, ecco che l'ex campione olimpico non ha perso occasione di rivolgere un messaggio al suo amico, che ha concluso la sua esperienza nello show di Canale 5, scrivendogli una bellissima dedica.

Le parole di Aldo Montano

Un legame vero, forte, costruito su valori importanti e significativi quello di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, un'amicizia in cui il bene reciproco non è mai stato nascosto, o mitigato a causa delle telecamere. Ed è proprio l'affetto quello che emerge dalle parole che Montano rivolge al suo giovane amico, che nella serata di lunedì 24 gennaio ha abbandonato definitivamente la casa più spiata d'Italia: "Ieri volevo solo abbracciarti forte e rivederti a casa! Adesso hai la tua vita da riprendere in mano, hai da raggiungere tanti obbiettivi e devi cercare di trasformare la tua serenità in felicità".

L'incontro nello studio del GF Vip

Già al suo rientro in studio, dopo l'addio ai suoi compagni d'avventura, Manuel Bortuzzo ha trovato Aldo Montano ad aspettarlo. Il loro abbraccio ha commosso lo studio che ha riconosciuto l'autenticità del loro legame, premiandolo e supportandolo con degli applausi scroscianti. Lo schermidore, poi, ha voluto sottolineare quanto la presenza del triestino fosse stata importante per tutti i componenti della casa: "Tu hai colorato la nostra vita, la mia e quella di tutta Italia", ha dichiarato mettendo in evidenza la semplicità, la forza d'animo e la sensibilità di un ragazzo che ha dato prova di saper affrontare le circostanze più disparate della vita, non senza momenti di sconforto, ma con