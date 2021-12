GF Vip: Aldo Montano abbandona il reality, Manuel Bortuzzo lo abbraccia in lacrime Aldo Montano ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip, visibilmente dispiaciuto per la sua scelta è Manuel Bortuzzo che non riesce a trattenere le lacrime.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i concorrenti che hanno deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip, c'è Aldo Montano. Lo schermidore nella puntata di venerdì 17 dicembre, chiamato in studio da Alfonso Signorini ha comunicato al conduttore la sua scelta di non proseguire con il programma: "È una notizia che ci spiazza" dichiara il presentatore che, invano prova a fargli cambiare idea. Nella casa, ad accoglierlo, ci sono Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Gianmaria Antinolfi i concorrenti con cui ha stretto un rapporto d'amicizia profondo.

La decisione di Aldo Montano

Arrivato in studio Aldo Montano, dopo essere stato uno dei concorrenti più amati della casa, tra i preferiti anche dei suoi coinquilini, ha dovuto comunicare ad Alfonso Signorini se proseguire con lo show, provando ad arrivare al termine del reality, ovvero a marzo 2022:

Da sportivo ci sono già passato una volta questa estate e lasciare la strada alla squadra non è Lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli. Io avevo programmato di fare tre mesi di programma, noi sportivi ragioniamo per obiettivi, gioca il fatto che ho tre figli a casa, mia moglie che mi aspetta, voglio vedere il più piccolo crescere. Se dovessi fare un podio, non sono momenti ma credo legami, il primo posto Manu, al secondo Gianmaria, al terzo Katia. A Gianmaria ho letto nei suoi occhi un ragazzo tenero, che aveva bisogno di essere condotto. Ringrazio tutti, il pubblico, e te per l’opportunità e questa cosa bellissima che mi hai fatto vivere.

La reazione di Manuel Bortuzzo

L'amicizia con Manuel Bortuzzo è stata senza dubbio uno dei legami più intensi creati nella casa del Grande Fratello Vip, tanto che il giovane triestino già prima della puntata era stato colto da una grande malinconia, pensando che sarebbe potuto arrivare il momento di salutare il suo compagno di avventura. "Per me è stato un privilegio conoscerlo, oltre alle affinità sportive, è un ragazzo eccezionale e tra noi è nata una vera amicizia. È stato molto semplice iniziare a parlare" ha dichiarato il gieffino ad Alfonso Signorini. Ma rientrato in casa, però, il campione ha salutato in disparte i vip con cui ha maggiormente legato: in mistery room, infatti, lo raggiunge Manuel che non riesce a trattenere le lacrime e lo stringe in un abbraccio fortissimo: "Stai giocando bene, hai tanti motivi per restare qua, questo è solo l'inizio te lo prometto" gli dice Aldo Montano all'orecchio. Poco dopo arrivano anche Gianmaria Antinolfi, commosso per questo addio: "Gianmaria è un ragazzo molto tenero e si è creata una bella amicizia tra noi, sta mostrando il lato più bello di sé, andava un po' indirizzato, ma è davvero una persona squisita".