Katia Follesa: "Non ho smentito la crisi con Angelo Pisani, è un terreno delicato. Non ne parlo" "Non ha senso che la gente voglia sapere se stiamo ancora insieme o ci siamo lasciati. Non ne parlo", così Katia Follesa ha commentato le recenti indiscrezioni secondo cui l'amore con Angelo Pisani sarebbe arrivato alla fine dopo 25 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Katia Follesa preferisce non parlare della sua relazione con Angelo Pisani. Recentemente, il settimanale Oggi aveva fatto saper che il loro amore sarebbe arrivato al capolinea dopo 25 anni insieme. "Tutto falso. Io e Angelo ci stiamo ridendo sopra", si legge invece sul settimanale Diva e Donna, ma la comica spiega di non aver smentito assolutamente nulla.

"Non ho smentito niente, non ne parlo"

Il settimanale Diva e Donna riporta che tra Angelo Pisani e Katia Follesa non c'è nessuna crisi: "Tutto falso. Io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce". In realtà, parlando con TvBlog, la comica ha spiegato di non aver mai rilasciato dichiarazioni a riguardo:

Non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile. Non abbiamo risposto volutamente.

Follesa spiega che c'è un motivo per cui preferisce non parlare della sua vita privata:

Non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary. È un terreno delicato, non ne parlo.

L'amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani

Katia Follesa e Angelo Pisani sono una coppia dal 2006 e nel 2010 sono diventati genitori di Agata. Un amore, il loro, che ha vissuto anche alcuni momenti di difficoltà, come aveva raccontato la comica in un'intervista al Corriere della Sera: "Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa. Però poi è tornato per restare". Da alcuni anni hanno due case separate, in cui poter andare quando ne hanno rispettivamente bisogno, senza che questo possa creare problemi alla figlia Agata.