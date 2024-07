video suggerito

Katia Follesa e Valeria Graci tornano a lavorare insieme dopo più di dieci anni: perché si erano dette addio Sembrava ormai un rapporto chiuso. Katia Follesa aveva dichiarato: "Quel noi è finito". Valeria Graci era dello stesso parere: "Perdono ma non dimentico". Le incomprensioni, tuttavia, ormai appartengono al passato. Le due comiche sono pronte a scrivere insieme un nuovo capitolo della loro carriera.

A cura di Daniela Seclì

Katia e Valeria

Katia Follesa e Valeria Graci tornano a lavorare insieme in un tour teatrale che segna la loro reunion. Il titolo è emblematico: "Ma non dovevamo vederci più?". Le due comiche, infatti, si erano allontanate da oltre dieci anni, ma ora assicurano: "Siamo tornate e niente sarà più come prima!". Katia e Valeria si sono conosciute nel 2001, hanno lavorato insieme per dieci anni, poi hanno deciso di dirsi addio. I problemi che erano sorti tra loro, tuttavia, sembrano ormai acqua passata e le due artiste sono tornate con un nuovo spettacolo.

Katia Follesa e Valeria Graci tornano a lavorare insieme

Katia Follesa e Valeria Graci, in autunno, torneranno a lavorare insieme in un nuovo progetto teatrale. Le prime tappe dello spettacolo "Ma non dovevamo vederci più?" sono già state annunciate sui profili social delle due comiche. In realtà, già lo scorso anno, Katia e Valeria si erano ritrovate per uno spettacolo di beneficenza. Dal 9 novembre 2024, tuttavia, avrà inizio un progetto molto più articolato, che permetterà al duo comico di incontrare i fan in giro per l'Italia. Una reunion che arriva a più di dieci anni dall'addio. Nel corso dello spettacolo, Katia e Valeria riproporranno i personaggi che le hanno portate al successo, dalle aspiranti Miss Italia alla parodia delle corteggiatrici di Uomini e Donne Katiana e Valeriana. Non mancheranno sketch inediti.

Perché Katia Follesa disse addio a Valeria Graci: "Quel noi è finito"

Katia Follesa

E pensare che solo due anni fa, Katia Follesa – quanto al rapporto con Valeria Graci – aveva assicurato: "Quel noi è finito". Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli aveva anche confidato il motivo che l'aveva portata a prendere le distanze dall'amica e collega. A suo dire, Valeria Graci non le sarebbe stata vicina in un momento difficile. Poi, avrebbe tentato di avere un chiarimento:

Ne abbiamo parlato, lei mi ha cercata e ci siamo chiarite, però poi quel tempo ormai era passato, quell’attimo non c’era più. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Quel noi è finito.

La versione di Valeria Graci sulla rottura con Katia Follesa

Valeria Graci

Nel 2022, anche Valeria Graci intervenne e parlò pubblicamente della fine della collaborazione con Katia Follesa. Ospite del podcast One more time di Luca Casadei fu lapidaria: "Perdono ma non dimentico". Poi, confidò che il rapporto si era interrotto anche a causa delle interferenze di terze persone:

Quello che avevamo creato in 10 anni io l'ho perso tutto, questa è la verità. Mettici le interferenze, mettici che eravamo magari ingenue, mettici che magari una si fida più di quello che dice una terza persona. E vederla sul palco con qualcun altro o qualcun’altra fa un po' male.

Le incomprensioni, tuttavia, ormai appartengono al passato e Katia e Valeria sono pronte a scrivere insieme un nuovo capitolo della loro carriera.