Katia Follesa su una possibile reunion con Valeria Graci: “Quel noi è finito” Katia Follesa ha raccontato nel suo podcast BSMT che non c’è possibilità di una reunion con Valeria Graci, nonostante il duo fosse amatissimo dal pubblico, quello che si è rotto dieci anni fa non può essere ricostruito.

A cura di Ilaria Costabile

Katia Follesa e Valeria Graci sono state per anni il duo comico più amato di Zelig, i loro sketch ancora adesso sono memorabili e insieme sembravano davvero imbattibili, ma qualcosa tra loro si è rotto e non è stato possibile recuperare quella chimica che le aveva rese una forza della natura. Lo racconta proprio Follesa, nel suo podcast BSMT e come riportato anche dal Corriere della Sera, in cui afferma: "Quel noi è finito".

Katia Follesa racconta il chiarimento con Valeria Graci

Una chiusura definitiva, sebbene i fan del duo avrebbero voluto un ritorno sul palco insieme, per ritornare ai fasti di un tempo dove avevano fatto sbellicare dalle risate il pubblico di Zelig. Katia, però, non nasconde il suo dispiacere in merito a certe situazioni che si sarebbero potute evolvere diversamente e che, forse, avrebbero permesso un dialogo più disteso tra loro:

Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato, lei mi ha cercata e ci siamo chiarite, però poi quel tempo ormai era passato, quell’attimo non c’era più. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Credo di essere stata diplomatica.

Valeria Graci e Katia Follesa

Le parole di Valeria Graci

Lo scorso maggio anche Valeria Graci si era lasciata andare ad alcune considerazioni in merito ad un rapporto chiuso dopo anni di lavoro l'una accanto all'altra e anche di una forte amicizia. La comica racconta: "Quello che avevamo creato in 10 anni io l'ho perso tutto, questa è la verità. Mettici le interferenze, mettici che eravamo magari ingenue, mettici che magari una si fida più di quello che dice una terza persona. E vederla sul palco con qualcun altro o qualcun’altra fa un po' male". La Graci ha poi aggiunto: "Sono capace di perdonare, però non dimentico".