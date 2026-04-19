Giuseppe Giofré saluta l’ultima volta nonno Stidda: “La stella più luminosa che il cielo possa custodire”

Giuseppe Giofré saluta per l'ultima volta suo nonno, una figura per lui importantissima a cui ha dedicato anche Stidda, il libro che ha scritto di suo pugno, in cui ha raccontato anche episodi di bullismo affrontati quando era un adolescente. Il ballerino condivide su Instagram un video e una dedica in ricordo dell'amato nonno.

L'ultimo saluto di Giuseppe Giofré a Nonno Stidda

Una dedica semplice, fatta di parole che arrivano dritte al cuore e che descrivono il dolore di una perdita importante come quella di un nonno, un amore incondizionato e grande, che Giuseppe Giofrè ha più volte descritto e che ha sempre custodito con estrema gelosia e cura. Il ballerino, quindi, decide di salutare nonno Stidda, un'ultima volta, condividendo sui suoi social un video nel quale il nonno, vestito elegante, viene ripreso senza accorgersene, per poi salutare sorridente guardando la telecamera che sta fermando per sempre quel momento. L'ex giudice di Amici, quindi, scrive: "Sei la stella più luminosa che il cielo possa custodire adesso, ma nel mio cuore sei ancora qui, vicino a me…ciao nonno".

Non è la prima volta che il ballerino condivide stralci di vita che raccontano della sua famiglia, pur essendo una persona estremamente riservata. A settembre 2024, infatti, aveva condiviso una foto dei suoi nonni di spalle e aveva scritto "L'amore quello vero. Nonno Stidda e Nonna Rita", pubblicando così alcuni momenti di una vita che, per la sua semplicità, è sempre più lontana dagli impegni che spesso e volentieri lo portano lontano dall'Italia, dai suoi affetti, girando il mondo per lavoro, seguendo le tournée delle grandi star con cui in questi anni ha lavorato, entrando nei loro corpi di ballo. In un'intervista a Verissimo del settembre 2024, Giofré aveva ricevuto un video messaggio dal nonno che gli diceva:

Giuseppe sei diventato una stella, sono orgoglioso di te, hai seguito i miei consigli. Fai anche l'attore, non solo il ballerino, sei troppo in gamba. Ti voglio bene, in bocca al lupo.

Divertito e anche un po' commosso, il ballerino aveva commentato: "Nonno è meraviglioso è così come lo vedi, è sempre sorridente. È molto bello, lui mi ha insegnato tanto, davvero tanto".