Fiorello telefona a Giorgia Meloni durante La Pennicanza, la premier risponde con un vocale: “Ciaooo”

Durante la puntata de La Pennicanza del 15 aprile, Fiorello decide di chiamare Giorgia Meloni, con la quale ha una annosa conoscenza. La Presidente del Consiglio, però, è impegnata e gli risponde prima con un messaggio e poi con un vocale.

Nella puntata de La Pennicanza in onda ieri, mercoledì 15 aprile, Fiorello ha chiamato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I due si conoscono da molti anni, da quando lei faceva la baby sitter a sua figlia Olivia, come lo showman ha raccontato più volte. Non è certo la prima volta in cui, durante la trasmissione radiofonica, si cita la premier, ovviamente sempre con tono scherzoso.

La telefonata di Fiorello a Giorgia Meloni e la risposta della premier

Ma perché citarla se la si può chiamare? È quello che deve aver pensato Fiorello, che è solito telefonare a personaggi dello spettacolo e non solo, per farli intervenire saltuariamente nelle puntate de La Pennicanza, facendogli domande e scherzando in loro compagnia, fosse anche solo per qualche minuto. Della premier si parla ogni giorno e dopo le dichiarazioni di Trump sul suo conto, Meloni è stata al centro del dibattito pubblico. Lo stesso Fiorello, quindi, ha accennato alla questione:

Grazie alla politica, grazie alla politica anche internazionale, ovviamente ‘grazie’ per modo di dire perché il momento è delicato, lo sappiamo. Quando ci sono dei folli, siamo sempre in bilico, basta una frase un po’ così… E l’ha detta alla Meloni! Tutti i titoli di giornale sono su questo. La Meloni ha preso le distanze, giustamente, dall’attacco (di Trump) al Papa. Ma come ti permetti, gallo cedrone (riferito al presidente Usa, ndr)? Il governo si è compattato, la Schlein ha fatto i complimenti alla Meloni, ci voleva.

Dopo questo intervento ha ricordato al suo pubblico di avere il numero di telefono della premier e ha quindi fatto una proposta: "Sappiate che io ho il numero del presidente del Consiglio, io volendo potrei chiamare però poi apriti cielo, se mi dovesse rispondere per me è finita". La telefonata parte, ma il telefono squilla a vuoto, Meloni sta per incontrare Zelensky e quindi manda un messaggio a Fiorello: "Sono impegnata, che succede?". Lo showman risponde immediatamente, spiegandole la situazione e Meloni ribatte con un audio in cui con un sonoro "Ciao" saluta gli ascoltatori del programma.