Dicevano “quel noi è finito” poi la foto di Katia Follesa e Valeria Graci insieme: “Miss 20 anni dopo” A giudicare dalle più recenti dichiarazioni di Katia Follesa e Valeria Graci, la reunion sembrava impossibile. Invece, in occasione di un evento benefico, le due comiche sono tornate a esibirsi insieme.

A cura di Daniela Seclì

Katia Follesa e Valeria Graci sono tornate a esibirsi insieme per la gioia dei fan del duo Katia e Valeria. Le comiche hanno vestito di nuovo i panni delle aspiranti miss Italia, uno dei tanti loro sketch esilaranti, in occasione di un evento di beneficenza. Ciò dimostra che le due donne hanno superato le incomprensioni che le avevano portate a non parlarsi più.

Katia e Valeria, la foto della reunion

In queste ore, Katia Follesa ha pubblicato una foto che la ritrae con Valeria Graci. Entrambe con il costume e la fascia da aspirante Miss Italia. L'incontro è avvenuto il 19 ottobre al Teatro di Varese, dove si è tenuto uno spettacolo di beneficenza organizzato dall'associazione C'è da fare per sostenere progetti a favore di adolescenti che convivono con problemi psicologici e psichiatrici. Katia Follesa ha commentato:

Si parla di 20 anni fa e, a parte qualche chilo in più, due figli adolescenti e la vista decisamente peggiorata, non siamo cambiate molto! Succedeva ieri sera!

Valeria Graci le ha fatto eco: "È accaduto ieri sera ed è stato bellissimo, esattamente come 20 anni fa…forse anche di più". Ora non resta che sperare che questo incontro porti a nuovi progetti insieme.

Perché Katia Follesa e Valeria Graci non lavoravano più insieme

In un'intervista rilasciata lo scorso anno a Il Corriere, Katia Follesa dichiarò che, in un momento delicato della sua vita, avrebbe voluto che Valeria Graci fosse stata più presente: "Poi noi ne abbiamo parlato, lei mi ha cercata e ci siamo chiarite, però quel tempo ormai era passato, quell’attimo non c’era più. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite". Anche Valeria Graci aveva parlato della frattura con Katia Follesa: