Kanye West critica foto hot di Kim Kardashian: “Sono il suo protettore, influenzata solo da me e Dio” Kanye West è convinto che lui e Kim Kardashian siano divorziati “solo sulla carta”. Il rapper ha dichiarato che amerà per sempre la sua ex moglie e ha aggiunto: “Non ci sarà mai nessuna persona che la influenzerà più di Dio e del suo prete sulla terra, io”. Ma lei non gli parlerebbe più da settimane.

A cura di Daniela Seclì

Kanye West, nel corso di un'intervista rilasciata a Piers Morgan, è tornato a parlare del matrimonio finito con Kim Kardashian. Nonostante i due si siano detti addio da più di un anno, il rapper è convinto che il divorzio sia solo sulla carta. Considera ancora Kim, la donna più importante della sua vita.

Cosa ha detto Kanye West su Kim Kardashian

Kanye West è convinto di essere ancora un punto di riferimento per la sua ex moglie Kim Kardashian: "Possiamo essere divorziati sulla carta, ma non ho divorziato dall'idea di essere il suo protettore. Il suo cognome non è più West. E il mio nome è solo Ye. Se un giorno tornassimo insieme, quale sarebbe il nostro cognome? Kimye?". Quindi ha proseguito assicurando di amarla ancora:

Se sono ancora innamorato di lei? Certo, l'amerò per tutta la vita e la proteggerò. Staremo sempre insieme. Sì, non ci sarà mai nessuna persona che la influenzerà più di Dio e del suo prete sulla terra, io.

La foto hot di Kim Kardashian su Interview Magazine

Il numero di settembre di Interview Magazine ha ospitato un servizio dedicato a Kim Kardashian. Kanye West ha commentato uno scatto hot pubblicato dalla rivista: "Kim è una brava cristiana e non è qui solo per fornire contenuti ai siti per adulti". E ha concluso: "Kim, sai, come madre miliardaria, avvocata e madre di quattro bambini neri ed ebrei, fare cover come quella di Interview è ciò che accade quando si cacciano i padri di casa. Prendono i padri e i leader e li cacciano di casa". Intanto TMZ fa sapere, citando fonti vicine a Kim Kardashian, che la donna avrebbe preso completamente le distanze dal suo ex marito: "Non rivolge la parola a Kanye West da settimane. In passato, anche quando Kim e la sua famiglia erano l'obiettivo degli attacchi di West, lei gli restava accanto per aiutarlo fino a quando non stava mentalmente meglio. Ora non è più così".