Joseph Quinn di Stranger Things in vacanza a Bari, fermato dai fan per le strade della città Joseph Quinn, l’attore che interprete Eddie Munson in Stranger Things, è stato avvistato in vacanza a Bari. Nonostante i capelli corti, i fan lo hanno subito riconosciuto e fermato per qualche foto.

A cura di Elisabetta Murina

Stranger Things è arrivata a Bari nel weekend di Ferragosto. Joseph Quinn, l'attore che interpreta il personaggio di Eddie Munson nella quarta stagione della serie targata Netflix, si trova in vacanza nella cittadina pugliese insieme alle sorelle. I fan lo hanno subito riconosciuto e fermato per qualche foto.

Joseph Quinn fa tappa a Bari

Come molte altre star, anche l'attore dell'iconica serie Netflix ha ceduto al fascino dell'Italia e ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nel nostro Paese. Joseph Quinn, interprete del personaggio di Eddie Munson, è stata formato dai fan per le vide di Bari durante il weekend di Ferragosto. Con capelli corti che lo hanno reso quasi irriconoscibile, il capo dell'Hellfire Club è stato avvisato il 14 agosto prima in una nota pasticceria del centro, poi la seria in un bar della Città Vecchia. Una signora, come riporta Repubblica Bari, lo descrive come "gentilissimo e disponibilissimo", anche se confessa che inizialmente ha chiesto di "non fare troppo rumore perché non voleva farsi riconoscere". Insieme a lui anche le sorelle, per trascorrere una serata in famiglia in tranquillità, ma comunque non ha rinunciato a dedicare un pò di tempo ai suoi fan, come testimoniano gli scatti pubblicati sui social da alcune fanpage.