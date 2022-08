Finalmente l’alba, Joe Keery di Stranger Things nel cast del prossimo film di Saverio Costanzo Dovrebbero partire proprio ad agosto le riprese del quinto lungometraggio diretto dall’ex regista de L’Amica Geniale. Nel cast Keery affiancherà Lily James e Willem Dafoe.

A cura di Andrea Parrella

All’estero Finalmente L’alba viene definito come un “misterioso dramma indipendente”, ma il nuovo film di Il nuovo film di Saverio Costanzo è molto atteso, in Italia come all'estero. Il film, dal titolo "Finalmente all'alba", sta già attirando molta attenzione per un cast che vanta nomi importanti e trasversali, per un pubblico molto variegato. Da Lily James a Willem Dafoe, passando per Joe Keery, che inevitabilmente in molti hanno imparato a conoscere come Steve Harrington della serie Netflix di Stranger Things. Si aggiungono alla formazione Rachel Sennott di Bodies Bodies Bodies e la ballerina e modella viterbese Rebecca Antonaci, reduce dai ruoli in Luce dei tuoi occhi e Don Matteo.

La notizia del cast si è sparsa nelle ultime ore e non ci sono ancora elementi più dettagliati sulla trama o sui ruoli dei vari interpreti, visto che l'opera è in attuale stato di lavorazione, ancora alle prime fasi. "Finalmente l'alba" è il quinto lungometraggio di Saverio Costanzo dopo “Private” (2004), “In memoria di me” (2007), “La solitudine dei numeri primi” (2010) e “Hungry Hearts” (2014). Il regista ha diretto anche le serie “In Treatment” e “L’Amica Geniale”, seguendo le prime due stagioni della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante andata in onda su Rai1 e coprodotta con HBO.

Inevitabilmente l'attenzione per il film di Costanzo sarà accompagnata dall'attesa di vedere Keery in questo nuovo ruolo. L'attore ha raggiunto una fama enorme con la sua partecipazione a Stranger Things, che è certamente uno dei titoli più altisonanti promossi da Netflix in questi ultimi anni, giunto di recente alla quarta stagione con ampio spazio per la realizzazione della quinta. Per il trentenne attore e musicista di Newburyport, quello del film di Costanzo non sarà il solo impegno futuro prima di tornare sul set di Stranger Things, visto che sarà impegnato anche nella serie Fargo di FX, nel dramma romantico Marmalade dell’esordiente Keir O’Donnell e nel thriller Cold Storage di Jonny Campbell con Liam Neeson, dove avrà il ruolo di protagonista.