Jenny Guardiano difende Tony Renda: “Perché su un uomo si può fare body shaming? La bellezza è interiore” Jenny Guardiano è intervenuta sui social per difendere il fidanzato Tony Renda dai continui commenti sul suo aspetto fisico. “Perché su un uomo si può fare body shaming? Lui si fa una grossa risata, non gli interessa”, ha raccontato l’ex protagonista di Temptation Island, stupita dalla cattiveria delle persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jenny Guardiano prende le difese di Tony Renda. L'ex protagonista di Temptation Island è intervenuta su Instagram a favore del fidanzato, travolto dalla critiche per il suo aspetto fisico. La ragazza è rimasta sorpresa dalla tanta cattiveria letta nell'ultimo periodo e per questo ha deciso di intervenire. I due sono usciti insieme dal programma condotto da Filippo Bisciglia, nonostante la vicinanza di lui alle tentatrici nel villaggio, e stanno dando una nuova opportunità alla loro storia.

Jenny difende Tony dal body shaming sui social

Dalla fine di Temptation Island ad oggi, Jenny Guardiano ha ricevuto sui social diversi commenti offensivi rivolti al fidanzato Tony, in particolare al suo aspetto fisico. Commenti che non l'hanno lasciata indifferente, anzi, l'hanno spinta a intervenire in sua difesa. In un video pubblicato su TikTok, la ragazza ha spiegato: "Sono due mesi che leggo commenti di body shaming sul mio ragazzo. Intanto vi voglio rassicurare che a lui non gliene frega niente, si fa una grossa risata o nemmeno li legge". Jenny ha poi aggiunto di essere rimasta piuttosto sorpresa dalla cattiveria delle parole, sottolineando come la vera bellezza stia dentro le persone e non fuori: "Ma perché? Perché su un uomo si può fare e su una donna se dici “sei bassa, grassa o brutta” no? Parte la sensibilizzazione sull’argomento. Non capisco, anche un uomo ha dei sentimenti. Ma tanto a lui non interessa. E comunque la bellezza sta dentro, non fuori. Ignoranti!”.

Jenny fa chiarezza sul suo modo di vestire e sul rapporto con Tony

Durante Temptation Island 2024, Jenny Guardiano aveva raccontato che il fidanzato Tony Renda non le permetteva di vestirsi come voleva e in molte occasioni la faceva sentire sbagliata. Il dj, infatti, era piuttosto infastidito dal fatto che la 26enne indossasse abiti scollati o aderenti. Su Instagram, però, i followers hanno notato come in realtà ci siano molte foto di Jenny con questa tipologia di abiti, tanto da sospettare che il suo racconto fosse una bugia. La ragazza è intervenuta per fare chiarezza sul tema. "Specifico che non mi vesto da anziana, non indosso il burka e non ho mai detto di farlo", ha esordito la 26enne. Poi ha precisato: "Semplicemente ho specificato quali vestiti a Tony non piacciono, vale a dire scollature profonde o vestiti attillati. Non ho detto che non mi vesto in modo moderno. Da una foto capite l'intera vista di una persona?".