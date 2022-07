Ivana Trump si sposò 4 volte, gli amori da Donald Trump a Rossano Rubicondi morto 9 mesi fa Ivana Trump è morta a 73 anni. Ripercorriamo la sua vita sentimentale, caratterizzata da tre figli che amava infinitamente e da quattro matrimoni.

A cura di Daniela Seclì

Ivana Trump è morta all'età di 73 anni. A dare la notizia è stato l'ex marito ed ex Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. Giovedì 14 luglio, i medici sono stati chiamati a intervenire in un appartamento a Manhattan per un arresto cardiaco. Poco dopo hanno dichiarato il decesso. Nella vita della donna, molto nota anche in Italia, quattro matrimoni tra cui quello con Donald Trump e con Rossano Rubicondi.

Il matrimonio con Donald Trump

Donald e Ivana Trump

Il primo dei quattro matrimoni di Ivana Trump risale al 1971, quando era ancora Ivana Marie Zelníčková e lavorava come modella. Sposò un amico di infanzia, Alfred Winklmayr, ma solo due anni più tardi decisero di prendere strade separate. Poi, a una festa incontrò il ricco imprenditore Donald Trump. Nel 1977, lo sposò. Dal loro matrimonio, che si è concluso nel 1992, sono nati tre figli: Donald Jr., Ivanka ed Eric. Nonostante la fine del matrimonio, il rapporto tra loro rimase sempre confidenziale. Ivana era solita raccontare, che l'ex marito la contattasse sempre prima e dopo un'apparizione pubblica per avere consigli e conoscere il suo parere su come se l'era cavata. A comunicare la notizia della morte di Ivana Trump è stato proprio il suo ex marito, tramite un comunicato:

"Con grande tristezza informo tutti coloro che l'amavano e che sono tanti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York. Era una meravigliosa, bella e incredibile donna, che ha condotto una grande vita, che è stata fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli Donald Jr, Ivanka e Eric. Era così orgogliosa di loro, come tutti noi eravamo orgogliosi di lei. Riposa in pace Ivana".

Le nozze con Riccardo Mazzucchelli, poi l'amore con Rossano Rubicondi

Ivana Trump e Rossano Rubicondi

Nel 1995, Ivana Trump – che continuò per tutta la vita ad usare il prestigioso cognome dell'ex marito – sposò Riccardo Mazzucchelli, un imprenditore italoamericano. Il matrimonio durò pochissimo. Solo due anni più tardi, i due erano già divorziati. Ivana, nonostante le delusioni sentimentali, continuò a credere nell'amore e ad aprile 2008, convolò di nuovo a nozze, stavolta con l'aitante Rossano Rubicondi. Il loro amore riempì le pagine dei giornali, anche a causa della differenza d'età: classe 1949 lei, 1972 lui. Anche in questo caso, però, la crisi fu istantanea. A dicembre dello stesso anno, Ivana disse di aver chiesto la separazione. Al Corriere dichiarò:

"Ho sottoscritto un accordo di separazione legale tre mesi fa, molto tempo prima che Rossano partisse per il reality l'Isola dei famosi. Ho mantenuto il silenzio sull'accordo perché non volevo diminuire le chance di Rossano di vittoria".

Anche con lui, però, il rapporto non si interruppe mai definitivamente. Si trasformò in un'amicizia impermeabile al passare del tempo. Il 29 ottobre dello scorso anno, Rossano Rubicondi è morto a 49 anni. Ivana, in quell'occasione, commentò: "Sono devastata", mentre Roberto Alessi fece sapere che da tempo la donna rinunciava a qualsiasi spostamento o vacanza, pur di stare vicino a Rossano che lottava contro un melanoma. Oggi, circa 9 mesi più tardi, è arrivata la tragica notizia della morte di Ivana Trump.

Ivana Trump fu ospite all'Isola dei famosi, la carriera in tv

Ivana Trump era volto noto agli spettatori della tv italiana. Nel 2008 era intervenuta all'Isola dei famosi, richiamando suo marito Rossano Rubicondi all'ordine, quando appariva invaghito di Belén Rodriguez. Nel 2010, poi, partecipò al reality ma come ospite. Prese parte anche a una puntata di Ballando con le stelle, nel 2018, e in qualità di "ballerina per una notte", danzò proprio con il suo ex marito Rubicondi. Infine, ha partecipato alla versione inglese del Grande Fratello, mentre sul canale Oxygen conduceva un reality dal titolo Ivana Young Man, dove donne mature e divorziate cercavano l'amore accanto a uomini più giovani.