Lory Del Santo: “Donald Trump scambiato per mio marito. La morte di Conor questione di secondi” Lory Del Santo ha ripercorso la sua vita sentimentale, dall’amore con Eric Clapton a quella volta in cui Donald Trump è stato scambiato per suo marito. Poi la difficile morte del figlio Conor, caduto tragicamente dal balcone a soli 5 anni, alla perdita di Loren, morto suicida a 19 anni.

A cura di Elisabetta Murina

Lory Del Santo si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. Reduce dalla sua avventura all'Isola dei Famosi, la showgirl ripercorre gli esordi in tv e le pagine della sua vita privata, nella quale si contano diversi uomini famosi, spesso più giovani. Poi il dramma della morte del figlio Conor, avvenuta quando aveva solo 5 anni, e la perdita di Loren.

Il malinteso con Donald Trump e l'amore con Eric Clapton

La showgirl ha svelato un divertente episodio che le è capitato in passato, quando Donal Trump si è finito suo marito. "Era molto divertente. Stavo arredando una casa" -spiega- "Chiama e gli dico che ero tutta impolverata. È arrivato, gli operai pensavano fosse mio marito, chiedevano a lui che fare e lui rispondeva". Lory Del Santo confessa di essersi divertita con l'ex presidente degli Stati Uniti, anche se "ho perso l'occasione".

Ora è fidanzata con Marco Cucolo, più giovane di lei di 33 anni, con il quale ha appena affrontato la recente avventura televisiva all'Isola dei Famosi. In passato è stata fidanzata con Eric Clapton per cinque anni, con il quale ha avuto anche un figlio, che le ha regalato un anello di fidanzamento: "Con lo zaffiro blu e i brillanti, come Carlo e Diana. Siamo stati insieme cinque anni". E a proposito del loro primo incontro: "A Milano, mi ritrovo a cena seduta vicino a questo musicista barbone. Non sapevo chi fosse, gli do il numero. Il giorno dopo, il Corriere della Sera parlava del suo concerto di grande successo"

La morte dei figli Conor e Loren

Nel 1986, dall'amore tra Lory Del Santo ed Eric Clpaton è nato Conor, morto tragicamente a soli 5 anni precipitando dal 53esimo piano del grattacielo Galeria di New York. Il bimbo cadde nel vuoto sotto gli occhi della tata per via di una finestra lasciata per sbaglio aperta da un addetto delle pulizie. "Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo", racconta l'ex naufraga, "chissà quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più".

Lory Del santo ha avuto anche un altro figlio, Loren, da un uomo di cui non ha mai rivelato l'identità. Nato nel 1999, è morto suicida in America nel 2018. Dopo il decesso gli è stato diagnosticato un disturbo mentale, l'anedonia: "Ho sempre solo pensato che fosse speciale, perché era bravo, buono, non si era mai drogato o avuto brutte amicizie. Come potevo immaginare una malattia mentale? A scuola, gli insegnanti mi dicevano: sta sempre da solo, ma è bravo"