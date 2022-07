Ivana Trump è morta cadendo dalle scale, lo confermano i risultati dell’autopsia A provocare la morte dell’ex moglie di Donald Trump, 73 anni, sono state le ferite causate da una caduta dalle scale, all’interno del suo appartamento di Manhattan. A confermarlo sono i risultati dell’autopsia diffusi dalla Abc.

A cura di Giulia Turco

Ivana Trump non sarebbe morta per via di un arresto cardiaco, come si era ipotizzato in un primo momento. A provocare la morte dell’ex moglie di Donald Trump, 73 anni, sono state le ferite causate da una caduta dalle scale, all’interno del suo appartamento di Manhattan. A confermarlo sono i risultati dell’autopsia diffusi dalla Abc.

La morte di Ivana Trump causata da un incidente domestico

Il suo corpo è stato ritrovato senza vita sul pavimento in fondo alle scale di casa, la sua casa, nel cuore pulsante di New York. Ivana era sola e si era subito pensato ad un infarto per la 73 enne che non avrebbe così fatto in tempo a chiamare i soccorsi. Le analisi dell’autopsia ora svelano però tutt’altra storia e raccontano che l’ex moglie del Tycoon sarebbe rimasta vittima di un incidente domestico, cadendo e battendo la testa probabilmente proprio sulle scale interne all'appartamento. Lo ha affermato l’ufficio di medicina legale della polizia di New York.

Ivana Trump usciva poco spesso di casa

Secondo quanto racconta al Post un amico della donna, Zach Erdem, Ivana soffriva di dolori alle gambe e questo la portava a non uscire più molto spesso di casa, se non per recarsi in qualche ristorante di fiducia nei paraggi. “Mi disse che aveva dolori alle gambe e che non era in grado di neanche di uscire”, racconta la fonte. “Odio andare dai dottori, mi ammalo di più quando ciò vado”, avrebbe scherzato Ivana. Una versione confermata anche della sua migliore amica Nikki Haskell, che a Page Six ha raccontato la paura di Ivana di lasciare il suo appartamento per il rischio contagio da Covid. "Lei era terrorizzata all’idea di prendere il virus. Si concedeva soltanto una passeggiata da casa sua ad un ristorante della porta accanto, al massimo due o tre ristoranti girato l’angolo, ma non di più”.