Le ultime ore di Ivana Trump in un ristorante a New York: “Era stanca, ma sembrava stesse bene” Poche ore prima della sua morte, Ivana Trump aveva trascorso la cena in un ristorante a poca distanza dal suo appartemento newyorkese. La proprietaria del locale ha dichiarato di averla vista leggermente stanca, ma sembrava stesse bene e non avesse problemi di salute.

A cura di Ilaria Costabile

La scorsa notte è morta Ivana Trump, trovata senza vita a causa di un arresto cardiaco nel suo appartamento a New York. La donna, secondo quanto riportato dal The Sun, poche ore prima aveva cenato nel suo ristorante preferito a poca distanza dalla sua abitazione, ma non sembrava avere particolari malesseri durante la cena, per cui la notizia della sua improvvisa scomparsa ha sconvolto anche i proprietari del locale, raggiunti dalla testata.

La cena al ristorante prima di morire

La 73enne si era recata, come spesso accadeva, all'Altesi Restaurant, un locale che dedicato prevalentemente alla cucina italiana e di cui la Trump era una affezionata cliente. Raggiunta da The Sun US, la proprietaria del posto Paola Alavian, ha dichiarato di aver visto l'ex moglie di Donald Trump leggermente stanca, ma ad un primo impatto sembrava stesse bene, tanto è vero che avevano chiacchierato come il loro solito: "Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l'ho vista. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po' stanca, ma per il resto sembrava a posto". A queste dichiarazioni, giunte tra le lacrime alla testata, la ristoratrice poi ha aggiunto: "Sono un pop' sotto shock in questo momento abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa".

L'annuncio della scomparsa

L'annuncio della scomparsa di Ivana Trump è arrivato proprio dall'ex marito, nonché ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale sui suoi canali social ha confermato la scomparsa della donna, dicendo: "Sono molto triste nell'informare tutti coloro che l'hanno amata che Ivana è morta nella sua casa di New York City". Una morte sopraggiunta all'improvviso a distanza di pochi mesi dalla scomparsa di Rossano Rubicondi, uno degli ultimi amori dell'imprenditrice, che con lei aveva trascorso anni intensi e spensierati. A poche ore dalla notizia, poi, sono arrivati anchei messaggi dei figli che hanno ricordato con tenerezza la loro mamma.