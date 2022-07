Simona Ventura ricorda Ivana Trump: “Era devastata per la morte di Rubicondi, non ha retto al dolore” Ivana Trump è morta all’età di 73 anni. Simona Ventura, legata a lei da un’amicizia iniziata nel 2008, l’ha ricordata in un’intervista: “Sono davvero addolorata”.

A cura di Daniela Seclì

Simona Ventura ha ricordato Ivana Trump sulle pagine de IlFattoQuotidiano. La conduttrice la conobbe nel 2008, quando si recò a Miami per girare il film con Massimo Boldi "La fidanzata di papà". Nello stesso anno, Rossano Rubicondi partecipò come naufrago a una delle edizioni dell'Isola dei famosi condotte da Ventura. Nel tempo, aveva mantenuto un rapporto con entrambi: "Mi dispiace molto, sono davvero addolorata perché non mi aspettavo che Ivana se ne andasse via così, all’improvviso“.

Aveva sentito Ivana Trump dopo la morte di Rossano Rubicondi

Solo nove mesi fa, moriva Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump a cui la donna era ancora molto legata. In quell'occasione, Simona Ventura l'aveva risentita, raccogliendone il dolore e le confidenze:

"Era devastata dal dolore. Mi raccontò di essergli stata vicino fino all’ultimo ma non c’era stato molto da fare perché il tumore alla pelle fu devastante. Al di là dei loro litigi e degli allontanamenti, il loro è stato un amore vero e importante. Ivana ha superato molte prove difficili nella vita ma credo non abbia retto ad un dolore così grande come la morte di Rossano".

L'amore tra Ivana Trump e Rossano Rubicondi

Ivana Trump è morta il 14 luglio. È stata sposata quattro volte. Con Donald Trump e Rossano Rubicondi, mantenne un rapporto anche dopo la separazione. Simona Ventura la ricorda come una donna "combattiva, molto grintosa e con uno spiccato senso degli affari". Quanto all'amore con Rubicondi, invece, ha spiegato: "Il loro era un rapporto particolare, un amore a tratti molto tempestoso ma li ha sempre uniti un grande sentimento". All'inizio rimase un po' "spiazzata", quando nel 2008, Rossano accettò di partecipare all'Isola dei famosi: