Il principino Louis compie 4 anni, le foto scattate da mamma Kate Middleton

A cura di Giulia Turco

(foto Instagram @dukeandduchessofcambridge).

Il piccolo di casa Windsor, il principe Louis, ha compiuto 4 anni e per l’occasione, i genitori William e Kate, lo hanno immortalato in una serie di rarissime fotografie scattate direttamente dalla mamma, duchessa di Cambridge, sulle spiagge del Norfolk. Gli scatti sono apparsi sul profilo ufficiale dei duchi, alla vigilia del quarto compleanno del principino, fratello minore dei tre avuti dalla coppia.

È anche l'onomastico del principe George

Più passano gli anni e più il piccolo Louis somiglia incredibilmente al fratello maggiore George, primogenito di casa Windsor che oggi ha 8 anni, al quale si aggiunge la sorellina di mezzo Charlotte, di 6 anni. Già dallo scorso anno Louis ha iniziato a frequentare la Willcocks Nursery School di Londra, che ha sede non lontano da Kensington Palace, dove vive con la sua famiglia. Il 23 aprile è anche l’onomastico del fratello George, dunque ci si aspetta che i duchi di Cambridge possano organizzare, come lo scorso anno, una doppia festa per i bambini. In genere la famiglia usa riunirsi per il tradizionale taglio della torta.

Louis è il meno esposto della famiglia Windsor

Nato nel 2018, il principino è stato inevitabilmente il meno esposto e conosciuto della famiglia reale. Complici i due anni di pandemia, Louis si è affacciato una sola volta dal balcone di Buckingham Palace per il Trooping The Colour, nel 2019, ma sono state rarissime le uscite pubbliche di famiglia. Non era presente, ad esempio, all’ultimo evento in occasione della Pasqua, la messa a Sandringham, e nemmeno a quella per l’anniversario della scomparsa del principe Filippi a Westminster Abbey, per una questione si età. Il piccolo avrà tutto il tempo per recuperare.