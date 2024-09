Il primo giorno di Chiara Ferragni dopo il dissing di Fedez, accanto a lei l’amico Angelo Tropea

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Sorrisi, relax e amici per Chiara Ferragni nel primo giorno successivo alla pubblicazione dei vari “dissing” firmati da Fedez che l’hanno vista nel ruolo di bersaglio (salvo che per quanto raccontato nell’ultimo singolo che sembra quasi una canzone d’amore alla quale però Chiara ha già fatto sapere di non credere). Accanto a lei c’è l’amico Angelo Tropea, suo dipendente fino al 2008 ma soprattutto una di quelle persone che Chiara considera di famiglia. Con loro anche Francesca Oniga, altra “amica di sempre” della celebre influencer.

La reazione di Chiara Ferragni di fronte ad “Allucinazione collettiva”

Chiara non sembra voler fare alcuna marcia indietro rispetto alla decisione di separarsi dall’ex marito. Nella canzone “Allucinazione collettiva”, Fedez sembra lasciare intendere di essere ancora combattuto a proposito della loro storia d’amore. Una versione dei fatti alla quale Ferragni non crede, tanto che era stata lei stessa – ore prima dell’uscita del brano – a scrivere che quello di Fedez non sarebbe stato un dissing ma una “finta canzone romantica”, pubblicata con il solo scopo di sfruttare l’hype del momento (nonostante la pesante frase sui figli sia stata tagliata dalla versione poi pubblicata).

Chi sono Angelo Tropea e Francesca Oniga

Attorniata dagli amici di sempre, Chiara guarda avanti. Tropea è l’uomo che Ferragni definisce “il suo maritino”. Presente nella sua vita fin dai tempi di The Blonde Salad, ha lavorato per la società che fa capo a Ferragni fino al 2018 quando ha deciso di accettare la proposta di lavoro di un colosso come il brand Marriott International che lo ha voluto nel ruolo di direttore marketing di The Rome Edition, il primo hotel italiano della nota catena. Anche Francesca Oniga è una delle “amiche di sempre” di Chiara. Imprenditrice attiva nel settore immobiliare, Francesca è stata il più possibile vicina a Chiara nei mesi immediatamente successivi alla separazione da Fedez. Assente Chiara Biasi, altra grande amica di Ferragni, suo malgrado citata nel testo di uno dei dissing pubblicati da Fedez.