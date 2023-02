I Coma_Cose sono fidanzati: fanno coppia sul palco e nella vita I Coma_Cose sono una coppia nella vita artistica e anche nella vita privata. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano sono fidanzati dal 2017, anno in cui si sono conosciuti in un negozio di borse a Milano, dove entrambi lavoravano.

Oltre che una coppia artistica, i Come_Cose sono anche fidanzati. Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli, e California, nome d'arte di Francesca Mesiano, sono un duo musicale dal 2017 e lo sono anche nella vita di tutti i giorni. Tornano al Festival di Sanremo 2023 dopo l'esordio sul palco dell'Ariston nel 2021 con il brano Fiamme negli occhi. "Siamo la felicità di condividere tutto con la persona che abbiamo scelto", hanno dichiarato alla vigilia della loro prima partecipazione. Dopo il successo e l'attenzione mediatica seguita alla kermesse, hanno vissuto un momento di separazione per ritrovare loro stessi.

Come si sono conosciuti Fausto e Francesca dei Coma_Cose

Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano si sono conosciuti e innamorati nel 2017, come ha raccontato il cantante in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair: "Ero arrivato a Milano dal paese da poco e c'era questo amico che aveva una simpatia per Francesca, un giorno mi dice: vieni con me, se no sembra che ci voglio provare. Io sono andato e l'ho conosciuta". A presentarli, quindi, è stato un amico di Fausto e a unirli la musica. "La cosa incredibile è che la prima sera che siamo usciti davvero insieme è stata in un locale tremendo di karaoke, abbiamo cantato Come mai degli 883 e Terra promessa di Ramazzotti. Incredibile, la prima sera abbiamo cantato insieme, in una di quelle occasioni che ti capitano una volta nella vita", ha spiegato invece Francesca.

La storia d'amore tra Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano tra palco e vita privata

Fausto Zanardelli è nato a Gavardo (Brescia) il 21 novembre 1978. Dopo aver lavorato come fonico, ha pubblicato un disco nel 2010 dal titolo "Hanno ragione i topi", cui sono seguiti" Bacio battaglia" e "Preistorie di tutti i giorni". Si è preso poi una pausa dalla musica e ha iniziato a lavorare come commesso in un negozio di borse. Ed è lì che ha incontrato Francesca Mesiano: da una prima collaborazione per una canzone di lui, è nato un sodalizio che in soli tre anni li ha portati fino al palco sanremese. Francesca viene invece da Pordenone, ha studiato scenografia a Milano e dopo gli inizi da DJ è finita nel medesimo negozio in cui lavorava Fausto.

Alla fine del 2016 è nato il loro progetto musicale, che dall'Ep Inverno ticinese ha toccato tutta una serie di tappe: l'esibizione a E poi c'è Cattelan, i concerti di apertura per i Phoenix, il primo disco "Hype Aura", il Concerto del Primo Maggio del 2019. Sofisticati e curatissimi nel look, tra l'urban e l'hipster, a pari passo con la carriera hanno portato avanti il loro amore: sono una delle coppie più belle e unite della musica italiana e convivono a Milano. Non a caso, per celebrare l'arrivo del 2021, hanno regalato uno scatto social in cui citano espressamente il "Bed-In" di John Lennon e Yoko Ono. Per ora non pensano al matrimonio e con loro vive il gatto Rebel, un esemplare di sphynx che ha già un profilo Instagram tutto per sé.

La separazione e i nuovi progetti prima di Sanremo 2023

Prima di pubblicare il loro ultimo album, i Coma_Cose hanno vissuto un periodo di separazione. Non hanno spesso di essere una coppia nella vita, ma si sono presi del tempo per ritrovare loro stessi. "Siamo tornati ognuno a casa propria, io a Salò e Francesca a Pordenone, perché avevamo bisogno di guardarci dentro, per ritrovare noi stessi", ha raccontato Fausto sempre a Vanity Fair lo scorso novembre- "Poi in quelle due settimane io le ho mandato il provino di Sei di vetro, la canzone d'amore del disco, e quel pezzo ha fatto partire il nuovo album. Abbiamo dovuto allontanarci per sentire la voglia di riprovarci. Il disco è stato in questo senso medicativo".