Giovanna Civitillo condivide le foto di famiglia su Instagram: i commenti di Amadeus e della figlia Alice Giovanna Civitillo ha voluto condividere le foto più belle di Sanremo 2024 su Instagram. Con lei e Amadeus, il figlio José e Alice Sebastiani, la prima figlia del conduttore, nata dal precedente matrimonio con Marisa Di Martino. "Siete la mia forza", ha commentato il conduttore uscente del Festival.

Giovanna Civitillo ha voluto condividere le foto più belle del Festival di Sanremo 2024 su Instagram. Con lei e Amadeus, il figlio José e Alice Sebastiani, la 26enne nata dal primo matrimonio di Amedeo Umberto Rita Sebastiani con Marisa Di Martino. Quest'ultima è una cake designer che il noto conduttore ha sposato nel 1993, avendo come testimone di nozze proprio l'amico di sempre, Fiorello. Si sono separati nel 2007, anno che ha segnato l'inizio di una nuova vita per tutti.

I commenti di Amadeus e Alice Sebastiani

"The Power of Love" ha scritto Giovanna Civitillo come didascalia di accompagnamento alle sue foto con Amadeus, José e Alice, abbracciati e sorridenti, solido gruppo familiare di questi Festival. Il commento di Amadeus ha rafforzato le sensazioni trasferite dalle immagini: "Siete la mia forza" ha scritto, aggiungendo un numero di cuori corrispondente al numero dei membri della loro famiglia. E anche Alice Sebastiani è intervenuta con una dedica d'amore che ha riassunto pienamente il concetto di unione: "Vi amo tantissimo".

Amadeus: "Giovanna Civitillo ha portato il sole nella mia vita"

Di recente Amadeus, proprio parlando dell'amore per Giovanna Civitillo nato più di quindici anni fa, ha spiegato al settimanale Chi quanto è stato difficile inizialmente essere un padre separato con Alice, che al tempo era una bimba piccola, e come il rapporto con Giovanna Civitillo lo abbia salvato: "Quando l'ho conosciuta, mi mancava l'amore. Avevo una bambina piccola, ero separato, facevo il ‘mammo'. Ero felice, ma mi mancava quella parte. Me ne ero fatto una ragione, ero arrivato a 40 anni dicendomi: ‘Dedicherò la mia vita a mia figlia'. Quando è arrivata Giovanna ha portato il sole".

Giovanna Civitillo: "Alice mi ha fatto scoprire il lato materno"

Giovanna Civitillo invece ha affidato le sue dichiarazioni su Alice al programma Verissimo: "Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia, siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L'abbiamo accontentata". È stata proprio Alice la testimone del papà alle loro seconde nozze, celebrate in chiesa dieci anni dopo il matrimonio civile: "Abbiamo consacrato questo amore davanti a Dio, per noi doveva benedire questo amore meraviglioso".