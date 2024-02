Marco Mengoni bacia Giovanna Civitillo a Sanremo 2024: “Tutti i baci hanno gli stessi diritti” Marco Mengoni, co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2024, ha mostrato sul palco i preser-bacini, prima di utilizzarlo con la conduttrice e moglie di Amadeus Giovanna Civitillo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Marco Mengoni e Giovanna Civitillo, Sanremo 2024

Pochi minuti fa, sul palco di Sanremo 2024, Marco Mengoni ha prima riportato sul palco dell’Ariston la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2023 Due Vite, prima di lanciarsi in un siparietto con Amadeus. Infatti, dopo essersi “spogliato” dai panni da cantante, l’autore di Roncigliano si è presentato sul palco con materasso anti-tuffo, ma anche con una scopa in mano, "donatagli da Gianni Morandi".

Ma tra gli oggetti ad aver rapito l’attenzione del pubblico, Marco Mengoni ha distribuito al pubblico uno strumento da lui inventato: il preser-bacini. Annunciato e mostrato ad Amadeus e al pubblico, dopo aver sottolineato quanto i baci abbiano creato clamore nelle edizioni precedenti, con un chiaro riferimento a Rosa Chemical e Fedez, Mengoni ha invitato la conduttrice e moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, a provarlo con lui.

La foto su X con Giovanna Civitillo: "Tutti i baci hanno gli stessi diritti"

Il momento, che ha scatenato anche una reazione da parte di Amadeus, contrariato in maniera ironica con la moglie, è stato poi sancito con il bacio finale, ripreso sui social da Marco Mengoni. Infatti il cantante, su X, ha poi pubblicato lo scatto, scrivendo: “Tutti i baci hanno gli stessi diritti". Tutti i preser-bacini sono stati distribuiti al pubblico, prima che i due conduttori, ancora ammanettati, hanno raggiunto il centro del palco per presentare il cantante successivo. A salire sul palco, dopo un doppio vincitore del Festival come Marco Mengoni, viene chiamato Mahmood, anche lui vincitore della kermesse nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Brividi con Blanco, esibitosi con Tuta Gold.

L'annuncio della sua presenza come co-conduttore

Lo scorso 6 novembre, al Foro Italico di Roma, Amadeus aveva annunciato la presenza di Marco Mengoni durante la prima serata: "Marco Mengoni sarà ovviamente il super ospite musicale della prima puntata, ma c’è molto di più. Marco Mengoni sarà il mio co conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo".