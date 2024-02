Chi è Alice Sebastiani e cosa fa nella vita la figlia più grande di Amadeus e Marisa Di Martino Si chiama Alice Sebastiani la splendida giovane donna seduta in platea durante Sanremo 2024 accanto a Giovanna Civitllo. Alice è la prima figlia di Amadeus, dall’ex moglie Marisa Di Martino, oltre che la sorella maggiore dell’ormai noto Josè Sebastiani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Stefania Rocco

Durante il Festival di Sanremo 2024, le telecamere della Rai hanno spesso indugiato sul volto di una giovane donna poco nota al grande pubblico, seduta in platea accanto a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Si tratta di Alice Sebastiani, figlia primogenita del conduttore del Festival e della ex moglie Marisa Di Martino. I due, che si erano sposati nel 1993, hanno divorziato nel 2007. Il matrimonio è stato successivamente annullato dalla Sacra Rota. Fu l’amico Fiorello a fare ai due da testimone di nozze. Alice, unica figlia della coppia, è nata nel 1997. Oggi ha 27 anni. È la sorella maggiore di Josè Sebastiani, figlio che Amadeus ha avuto dalla compagna Giovanna Civitillo e che, nel quinquennio durante il quale il padre ha condotto il Festival, è cresciuto e addirittura diventato famoso.

Chi è Alice Sebastiani, la passione per la moda e per i viaggi

Alice, come la madre Marisa Di Martino, vive lontana dalle luci dei riflettori. Determinata a trovare il suo posto nel mondo lontano dall’ambiente televisivo che invece ha incoronato il padre come uno dei volti più cari per il pubblico a casa, Alice coltiva fin da bambina la passione per la moda, campo che ha voluto diventasse quello nel quale farsi strada. Nel 2019 si è laureata con lode in Fashion Business all’Istituto Marangoni di Milano.Oggi, dopo avere lavorato negli show-room di alcuni tra i più prestigiosi marchi di moda (come Gucci ed Ermenegildo Zegna) e in seguito a un’esperienza formativa con Zara Kids durata oltre due anni in Spagna, Alice è diventata brand manager per Missoni. I viaggi sono la sua seconda grande passione. Oltre alla Spagna, Alice ha vissuto in Inghilterra e ha visitato alcuni tra i luoghi più belli del mondo:

Il legame con il padre Amadeus

Il legame tra Amadeus e la primogenita Alice è fortissimo, così come quello che lega la donna a Giovanna, moglie del padre. Fu proprio Alice a ringraziare pubblicamente la coppia subito dopo la sua laurea nel 2019. Nella didascalia di una foto in cui posava abbracciata a entrambi, volle ringraziarli pubblicamente per il sostegno dai due ricevuto in questi anni: “L’importanza di seguire i propri sogni l’ho vista attraverso la mia famiglia! Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Non solo avete capito la mia passione ma avete fatto in modo che la coltivassi in una delle scuole migliori. Di questo ve ne sarò eternamente grata, perché mi avete dato tutti gli strumenti per fare grandi cose nella vita e per essere felice! Vi voglio bene”.

Alice Sebastiani e l’affetto per Giovanna Civitillo

Intervistato dal settimanale Chi, Amadeus svelò he fu proprio la figlia Alice, ancora bambina, a suggerirgli di fidanzarsi con Giovanna con la quale aveva instaurato fin da subito un ottimo rapporto: “Aver deciso, quando ci siamo fidanzati, di dedicarsi a me e a mia figlia, che allora era piccola. Le ha fatto da amica, da sorella maggiore, capendo che non potevo fare una vita come qualsiasi altro papà. È stata la mia bambina, un giorno, a dirmi: ‘Perché non ti fidanzi con lei?’. Poi è arrivato José e Giovanna, che aveva una carriera avviata – le avevano proposto delle prime serate dopo L’eredità – ha deciso di dare priorità a noi. Ha portato tutto: l’amore, la complicità, la passione, che è la stessa da 21 anni”. La stessa Giovanna ha recentemente confidato di considerare Alice cara come una figlia: “Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia. Siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L'abbiamo accontentata”. Alice è stata testimone di nozze di Amadeus e Giovanna quando, nel 2019, la coppia ha celebrato il suo secondo matrimonio.