Alice Sebastiani, la figlia di Amadeus con la passione per la moda: il suo stile è rock e glamour Si chiama Alice Sebastiani, ha 25 anni ed è la prima figlia di Amadeus, nata dal matrimonio (ormai finito) con Marisa Di Martino. Tra top di paillettes, abiti glamour e gioielli appariscenti, la primogenita del conduttore avrebbe tutte le carte in regola per diventare influencer e icona fashion.

A cura di Valeria Paglionico

Avete mai sentito parlare della prima figlia di Amadeus? Si chiama Alice Sebastiani, ha 25 anni ed è nata dal primo matrimonio (ormai finito) del presentatore con Marisa Di Martino. Sebbene durante l'ultimo Festival di Sanremo si sia sentito parlare solo di Giovanna Civitillo e del piccolo José Alberto, in realtà anche lei era nella platea dell'Ariston a sostenere il padre e sui social non ha esitato a documentare l'esperienza con foto e selfie. Tra top di paillettes, abiti glamour e gioielli appariscenti, la primogenita del conduttore avrebbe tutte le carte in regola per diventare influencer e icona fashion. Del resto, ha una laurea in Fashion Business alla Marangoni di Milano, potrebbe mai essere diversamente?

I look di Alice, la figlia di Amadeus

Alice Sebastiani pare proprio che non abbia alcuna intenzione di sfruttare la notorietà di papà Amadeus per diventare famosa, basti pensare al fatto che sui social conta poco più di 6.000 followers. Spulciando il suo profilo, però, è chiaro che non ha nulla da invidiare alle influencer. Predilige i look total black ma non esita ad aggiungere dei tocchi scintillani con paillettes e dettagli gioiello. Camicie annodate in vita, abiti sottoveste, blazer over, gilet crop e cruissardes: la figlia di Amadeus riesce a fondere in modo impeccabile stile rock e glamour, dando prova di conoscere tutte le tendenze più gettonate di stagione.

Alice Sebastiani in total black

Alice e la passione per i gioielli appariscenti

Qual è il dettaglio a cui Alice non rinuncia quasi mai? I gioielli grossi e appariscenti, soprattutto se indossati tutti in coordinato, sono capaci di aggiungere un tocco rock e glamour a ogni tipo di outfit.

Alice Sebastiani con un maxi orecchino

Ama le collane a catena, le porta con delle catenine sottili decorate con pendenti e perline colorate, riempie le mani di anelli argentati e dorati, mentre per quanto riguarda gli orecchini, spazia tra cerchi maxi total gold, earcuff e pendenti dalle forme molto originali. Spesso completa gli outfit anche con dei rossetti scuri e marcati e non disdegna i cappelli, primi tra tutti quelli alla pescatore, i più trendy del momento. Complice il successo del papà, Alice riuscirà a diventare una star dei social?