Matilde Caressa, la figlia di Benedetta Parodi con la passione per la moda Si chiama Matilde Caressa ed è la prima figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Ha 18 anni, studia a Milano e ha la passione per la musica e per la moda come dimostrano i numerosi scatti che posta quotidianamente sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Matilde Caressa è la prima figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ha da poco compiuto 18 anni e, a giudicare dal suo profilo social, è destinata a diventare influencer. Studia al liceo classico, ha la passione per la musica e indossa solo abiti super trendy. Di recente, inoltre, è diventata protagonista di un servizio fotografico fashion come documentato da un video postato sul suo account. Il dettaglio che è impossibile non notare? Ha gli stessi lineamenti e la stessa espressione raggiunte della mamma. Una volta terminati gli studi seguirà le sue orme nella televisione o preferirà dedicarsi a un settore differente? L'unica cosa cera al momento è che su Instagram conta già più di 60.000 followers.

Chi è Matilde Caressa

Matilde, la prima figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, è nata il 5 settembre 2002, ha 18 anni e due fratelli, Eleonora e Diego. Attualmente è ancora alle prese con il liceo classico, frequenta l’Istituto Parini di Milano ma, considerando la sua età, si starebbe quasi per diplomare.

Matilde Caressa, la figlia di Benedetta Parodi

Ha fatto qualche apparizione in tv a I menù di Benedetta e ha ereditato una delle sue più grandi passioni dalla mamma, ovvero la cucina. Ama moltissimo anche la musica, basti pensare al fatto che sul suo profilo social condivide spesso foto e video in cui suona il pianoforte e la chitarra. Veste trendy e all'ultima moda, indossa crop top, giacche over, minigonne colorate, tubini bon-ton ed è chiaro che avrebbe tutte le carte in regola per diventare influencer.

Matilde Caressa con i capelli lunghi e chiari

L'evoluzione degli hair look di Matilde Caressa

Nonostante sia giovanissima, Matilde Caressa ha già cambiato spesso hair look. Forse complice la vicinanza al mondo dello spettacolo, ha la passione per i tagli di capelli estremi. Fino a qualche tempo fa portava la chioma lunga, fluente e con delle sfumature bionde, ma da qualche mese a questa parte ha provato un bob portato extra liscio. Nelle ultime settimane lo ha accorciato ancora di più e ha aggiunto anche una frangia sbarazzina che l'ha resa ancora più simile alla mamma. Una volta terminata la scuola seguirà le sue orme nello spettacolo?