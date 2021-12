Benedetta Parodi e Matilde Caressa, la vacanza in Lapponia di mamma e figlia è con i look da neve coordinati Benedetta Parodi sta passando le vacanze di Natale in Lapponia con la famiglia al completo. È andata su una slitta trainata da alcune renne in compagnia della figlia Matilde e per l’occasione ha indossato un look da neve coordinato al suo.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Natale danno a tutti l'opportunità di passare più tempo in compagnia della famiglia, anche se c'è chi approfitta delle ferie per concedersi qualche viaggetto invernale. Le star che sono partite quest'anno sono moltissime, da Elodie con la sorella Fey a Elisabetta Gregoraci (attualmente in un resort di lusso in Kenya con il figlio Nathan Falco Briatore). L'ultima a essersi aggiunta alla lista è stata Benedetta Parodi che, complice la pausa televisiva legata alle feste, ha deciso di andare in vacanza con il marito Fabio Caressa e i suoi figli, anche se è stata soprattutto la primogenita Matilde ad aver attirato le attenzioni dei fan.

La vacanza in famiglia di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi e la sua famiglia sono partiti alla volta della Lapponia, così da passerelle feste tra renne, neve e panorami mozzafiato. Come documentato sui social dalla conduttrice, hanno visitato a dei rifugi in pieno stile natalizio, hanno fatto dei giri in slitta e hanno ammirato i meravigliosi colori dell'Aurora Boreale. Certo, a giudicare dai maxi cappotti e dalle coperte di lana mostrate nelle foto, il freddo si è fatto non poco sentire ma, in compenso, i Parodi-Caressa sono diventati protagonisti di un'esperienza unica.

Benedetta e Matilde, i look da montagna di mamma e figlia

È stato soprattutto uno scatto ad aver attirato la curiosità dei fan: Benedetta si è lasciata immortalare su una slitta trainata dalle renne nel bel mezzo di un panorama innevato. A farle compagnia c'era la primogenita Matilde Caressa, 18 anni, che ha pensato bene di sfoggiare un look coordinato al suo. Le due sono apparse infreddolite sotto una enorme coperta di lana con indosso un cappotto da montagna blu e un cappellino color panna. L'unico dettaglio che le differenziava? Sotto al bomber la mamma portava una tuta gialla, mentre Matilde ha preferito il rosso. In questa versione abbinata mamma e figlia non sono forse adorabili?