Sasha Sabbioni, la figlia di Natasha Stefanenko fuori da Pechino Express veste trendy e alla moda Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko: in coppia stanno partecipando a Pechino Express. Al di fuori del reality, la 21enne studia e lavora come modella. Il suo stile è trendy e alla moda, con la passione per mini dress e bikini.

A cura di Giusy Dente

in foto: Sasha Sabbioni e Natasha Stefanenko

Sasha Sabbioni è una delle protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, la nona attualmente in corso. Sta partecipando in coppia con sua madre, che è un volto noto della tv: Natasha Stefanenko. Non a caso, il duo si chiama proprio: Mamma e figlia. La 21enne studia economia e management, lavora già nel mondo della moda, con qualche apparizione televisiva all'attivo. Di recente, è stata ospite del programma Guess my age (su TV8). Sui social è seguitissima: vanta quasi 40mila follower, a cui racconta la propria quotidianità tra giornate con le amiche, vacanze, esperienze sul set.

in foto: Sasha Sabbioni in Amen Style

Chi è Sasha Sabbioni

Sasha Sabbioni vive tra Italia e Stati Uniti (come si legge sul suo account ufficiale Instagram). A Los Angeles ha frequentato le scuole superiori, ma dopo il conseguimento del diploma si è iscritta all’Università Cattolica di Milano. Al momento si trova però in Asia. L'esperienza di Pechino Express la sta portando in giro tra Turchia, Uzbekistan, Giordania, Emirati Arabi Uniti. Sta conducendo l'avventura in coppia con sua madre: sono molto legate e condividono la passione per il mondo dello spettacolo e la moda.

in foto: Sasha Sabbioni

Natasha Stefanenko attualmente vive nelle Marche, a Sant'Elpidio al Mare. Il nome della 53enne è legato a diverse esperienze di attrice sul piccolo schermo, ma gli esordi sono stati come modella. Sua figlia Sasha è nata dal matrimonio con l'ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni. La ragazza, classe 2000, sembra voglia ripercorrere la orme materne e ha tutte le carte in regola per farlo.

in foto: Sasha Sabbioni

Lo stile di Sasha Sabbioni

Come sua madre, anche la giovane Sasha Sabbioni ha capelli biondi e occhi chiari, è una ragazza alta e dal fisico longilineo. Si dedica allo studio, agli amici, ama viaggiare e potrebbe avere un futuro concreto nel mondo della moda, che sicuramente è una grande passione. I social testimoniano già diverse esperienze in passerella e scatti per campagne pubblicitarie, ma la moda non fa parte solo del lavoro.

in foto: Sasha Sabbioni

Coltiva questa passione anche nel privato: nella vita di tutti i giorni il suo stile è curatissimo in ogni dettaglio, sempre in linea con le tendenze del momento. Sui social sfoggia crop top, mini dress, tantissimi costumi da bagno: le foto in bikini sono quelle più numerose. E proprio come "impone" la moda negli ultimi tempi, la predilezione è per micro bikini con laccetti o costumi sgambati, tornati prepotentemente di moda.

Nel guardaroba non mancano jeans, camicie, sneakers e shorts perfetti per uno stile giovane e fresco, ma quando vuole sa essere anche glamour e chic. Dalle rouches ai dettagli scintillanti, passando per colori accesi e scarpe griffate, sa come attirare l'attenzione senza passare inosservata.