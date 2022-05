Ginevra Lambruschi annuncia la fine della sua storia: “Lasciata a pochi giorni dalle nozze” Ginevra Lambruschi, ex volto di Uomini e Donne, ha annunciato sui social la fine della sua storia d’amore con Mirko Antonucci, calciatore del Cittadella, che a breve sarebbe dovuto diventare suo marito e che è il padre di sua figlia Sophie: “Sono stata lasciata a pochi giorni dalle nozze”

A cura di Elisabetta Murina

"Sono stata lasciata dal mio ex compagno a pochi giorni dalle nozze". Così Ginevra Lambruschi, ex volto di Uomini e Donne, ha annunciato sui social la fine della sua storia d'amore con Mirko Antonucci, calciatore del Cittadella, che a breve sarebbe dovuto diventare suo marito e che è il padre di sua figlia Sophie, nata nel 2021.

Ginevra lambruschi lasciata dal fidanzato prima delle nozze

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne (ed ex fidanzata di Niccolò Bettarini e Pierpaolo Petrelli) ha spiegato agli oltre 500mila follower i motivi della sua temporanea assenza sui social: "Volevo giustificare la mia assenza di questi giorni. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno" a pochi giorni dalla nozze". L'influencer, quindi, è stata lasciata dal fidanzato e padre di sua figlia qualche giorno prima del loro matrimonio. Sconosciute, per ora, le motivazioni. "Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò e farò da sola da mamma e papà", ha aggiunto poi, ringraziando i suoi genitori per il sostegno in questo momento difficile.

La storia d'amore tra Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci

Dopo le delusioni di Pierpaolo Petrelli e Niccolò Bettarini, Ginevra Lambruschi ha ritrovato l'amore con Mirko Antonucci, calciatore del Cittadella, di poco più giovane di lei. Nemmeno un anno dopo essere diventati una coppia, avevano già annunciato sui social di essere in attesa della loro prima figlia. La piccola Sophie è nata nel marzo del 2021, rendendoli genitori per la prima volta, e oggi ha poco più di un anno. La giovane coppia aveva poi deciso di volersi sposare. L'annuncio lo scorso 21 agosto con l'emozionante video della proposta pubblicato sui social. Una favola d'amore a tutti gli effetti che però, purtroppo, sembra avere un epilogo diverso dal previsto.