Gina Rodriguez è diventata mamma: è nato il primo figlio con Joe LoCicero Gina Rodriguez è diventata mamma per la prima volta: è nato il primo figlio con Joe LoCicero. I neo genitori non hanno condiviso la notizia su Instagram, ci ha pensato Page Six a dare il lieto annuncio condividendo alcune foto con il bebé.

Gina Rodriguez, l'attrice statunitense nota al pubblico per il ruolo di Jane Gloriana Villanueva nella serie tv Jane The Virgin, è diventata mamma. Il tabloid Page Six ha condiviso le immagini dell'attrice 38enne con il primo figlio in braccio, nel marsupio: passeggia per Los Angeles sola. Nè lei né suo marito conosciuto sul set, Joe LoCicero, hanno dato l'annuncio della nascita.

Il primo figlio di Gina Rodriguez e Joe LoCicero

Gina Rodriguez non ha annunciato la nascita del primo figlio sul suo profilo Instagram, ci pensa Page Six a informare i fan dell'attrice che è diventata mamma. I paparazzi del tabloid hanno beccato la donna mentre passeggiava per le strade di Los Angeles con il suo bebé tra le braccia: non si conosce né il sesso né il nome del primo figlio con Joe LoCicero, qualche fan su Twitter crede si tratti di un maschietto.

L'amore con Joe LoCicero conosciuto sul set

L'attrice 38enne ha conosciuto Joe LoCicero, sposato nel 2019 e divenuto ora padre del suo primo figlio, sul set di Jane The Virgin nel 2016. Il primo incontro avvenne durante la registrazione di un episodio della terza stagione nel quale l'attore ha interpretato il ruolo di uno spogliarellista. Un anno dopo cominciarono a frequentarsi, dopo un incontro in palestra, e sul red carpet ai SAG Awards di quell'anno fecero la loro prima apparizione pubblica insieme, poi arrivò la proposta e il conseguente matrimonio nel maggio 2019. Ad officiare la loro cerimonia fu Justin Baldoni che in Jane The Virgin veste i panni di Rafael Solano. Con un post di ringraziamenti su Instagram l'attrice, 4 anni fa, ha mostrato i momenti salienti delle sue nozze:

Lo scorso ottobre Gina Rodriguez su Instagram annunciò che presto sarebbe diventata mamma: "Con il mio bambino grande e il mio nuovo bambino", le parole in didascalia a corredo di una fotografia sulla spiaggia con il pancino in bella vista e il suo cagnolino.