Gaia Bianchi e Tony Boy si sono lasciati, due mesi fa erano diventati genitori della piccola Arya

A cura di Sara Leombruno

Era inizio marzo 2025 quando Gaia Bianchi e Tony Boy hanno festeggiato la nascita della loro prima figlia Arya. La tiktoker e il rapper stavano insieme da circa un anno, ma adesso la loro storia sarebbe arrivata al capolinea. A confermalo sarebbe stata lei stessa sui social, quando a una domanda diretta di una fan sulla presunta rottura avrebbe risposto in modo affermativo con un secco "Sì".

La rottura tra Gaia Bianchi e Tony Boy

Le voci sulla presunta rottura si stavano rincorrendo da giorni, visto che i due non si mostravano insieme da diverso tempo. La risposta secca di lei è arrivata su TikTok nelle scorse ore: Gaia Bianchi, secondo quanto riporta Gossip e Tv, avrebbe fugato ogni dubbio, incalzata dalla domanda di un fan. “È finita con Tony Boy?”, le ha chiesto una ragazza, e la creator avrebbe deciso di non ignorarla, confermando la rottura con il rapper: "Sì", le parole. La notizia è stata accolta con stupore, soprattutto vista la recente nascita della figlia, Arya. In attesa di ulteriori conferme da parte dei due, ai fan non resta che attendere.

La storia d'amore e l'annuncio della gravidanza

La storia d'amore tra i due era cominciata a inizio del 2024 ed era diventata subito molto chiacchierata, vista la loro notorietà. A pochi mesi dall'inizio della frequentazione, poi, l'annuncio della gravidanza su TikTok, social dove Bianchi conta oltre 3 milioni e mezzo di followers. Nel corso dei mesi, l'influencer aveva costruito sul web una sorta di diario, in cui mostrava la sua evoluzione fisica. La 21enne rivelò di essersi spaventata davanti al test di gravidanza positivo: "Il mio stile di vita era sempre stato altalenante, mi è crollato il mondo addosso".

Pochi mesi fa, pubblicando le foto del gender reveal party organizzato per conoscere il sesso della loro prima figlia, dedicò al compagno queste parole: "Amo la mia vita e tutto ciò che ci riserverà il futuro. Non vediamo l’ora di conoscerti piccola peste". A corredo di una serie foto che ritraevano lei e il fidanzato insieme alla neonata, poi, l'annuncio della nascita della piccola.