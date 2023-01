Francesco Totti e Noemi Bocchi, le foto delle vacanze ai Caraibi: sorrisi e relax al mare Francesco Totti e Noemi Bocchi rientrano dalle vacanze ai Caraibi: Whopsee.it ha condiviso alcune immagini della coppia più chiacchierata del 2022 mentre passeggiano e sorridono su una spiaggia.

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno rientro in Italia dopo le vacanze tra Miami, Honduras e Bahamas con i figli dell'ex calciatori nati dal matrimonio, ormai concluso, con Ilary Blasi. Chanel Totti nelle ultime ore ha condiviso tra le stories l'immagine ripresa da un auto: "Bye bye" ha scritto annunciando dunque la fine del viaggio. Intanto il sito Whopsee.it ha reso pubbliche alcune fotografie scattate alla coppia più chiacchierata del 2022 mentre erano in vacanza: sorridono insieme mentre passeggiano in abbigliamento da mare, poi prendono il sole su un'incantevole spiaggia bianca.

IG story Chanel Totti

Le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati dai paparazzi di Whopsee durante la loro vacanza invernale. L'ex capitano giallorosso ha approfittato delle festività natalizie per trascorrere giorni di relax in compagnia dei figli e della sua nuova compagna. Le immagini rese pubbliche questa mattina mostrano la complicità tra il Pupone e la sua nuova compagna mentre insieme prendono il sole, passeggiano, poi sorridono.

Un lungo viaggio composto da diverse tappe: la famiglia allargata per salutare il 2022 è partita da Roma con l'aereo prima di atterrare a Miami. Dopo diversi giorni, una lussuosissima nave da crociera li ha portati sull'isola tropicale del Mare dei Caraibi, l'Isola di Roatan, al largo delle coste dell'Honduras. Totti non ha mai aggiunto immagini su Instagram delle location visitate, le uniche foto condivise erano con i figli. L'ultima poche ore fa:

Ilary Blasi è in vacanza con Bastian

Anche Ilary Blasi si è regalata un viaggio con il nuovo compagno, l'affascinante Bastian, con il quale è volata in Thailandia per le vacanze di Capodanno. La celebre conduttrice televisiva ha documentato su Instagram il suo viaggio non ritraendosi però mai in coppia: la protagonista del suo profilo social è unicamente lei. Nelle ultime ore si trovava a Koh Samui.