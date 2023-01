Foto di famiglia per Totti con i figli, la prima senza Ilary che è in vacanza con Bastian In vacanza con Noemi Bocchi e i suoi figli, Francesco Totti condivide sui social uno scatto, il primo quadretto di famiglia senza l’ex moglie Ilary. Mentre Christian ricondivide la foto in cui è taggato dal padre, preferisce non farlo Chanel, che con la mamma e conduttrice ha un legame speciale.

A cura di Giulia Turco

Primo quadretto di famiglia sui social per Francesco Totti con i suoi figli, senza l’ex moglie Ilary Blasi che è volata in Thailandia presumibilmente con il nuovo fidanzato Bastian. Nella foto su Instagram, che potrebbe essere stata scattata da Noemi Bocchi, l’ex Capitano sorride sereno in mezzo ai due figli maggiori Christian e Chanel, in braccio la più piccola Isabel. Mentre il ragazzo ricondivide su Instagram lo scatto in cui è taggato dal padre, preferisce non farlo Chanel, che ha un legame speciale con mamma Ilary.

La vacanza di Totti e Noemi in crociera con i figli

Ad assicurare che con Totti e i figli ci sia anche la nuova compagna Noemi è Il Messaggero, che negli ultimi giorni ha raccontato di come la famigliola si sia imbarcata su una lussuosissima nave da crociera alla volta di Miami, per poi approdare alle Honduras, il regno dei naufraghi di Ilary Blasi, per altro. È qui che, insieme a Noemi, Totti si sta godendo la prima vera e propria fuga oltreoceano, una sorta di luna di miele alla quale non è escluso che abbiano partecipato anche i piccoli della donna, che hanno legato con i figli dell’ex calciatore. Un modo, per altro, per fuggire dalle recenti notizie che lo hanno travolto e dalle segnalazioni all’Antiriciclaggio che sta indagando su presunte operazioni sospette e bonifici milionari a casinò di Las Vegas e Montecarlo.

Ilary Blasi vola in Thailandia con la sua nuova fiamma

D’altronde la scorsa estate è con mamma Ilary che i tre ragazzi si erano goduti una vacanza da sogno, questa volta tocca al papà. La conduttrice quindi ne ha approfittato per un Capodanno da sogno, secondo le indiscrezioni insieme al suo nuovo compagno Bastian Muller Pettenpohl. La coppia ha scelto un lussuosissimo hotel a 5 stelle con una vista mozzafiato su Bangkok per celebrare il nuovo anno, per scambiarsi promesse con la sua fiamma e per augurare a se stessa un anno migliore, sicuramente meno turbolento del 2022 appena concluso.