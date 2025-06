video suggerito

Francesco Monte cambia lavoro dopo la tv, l’ex di Cecilia Rodriguez riparte aprendo un negozio a Taranto Nuova occasione professionale per Francesco Monte che, dopo avere tentato la strada della televisione e della musica, ha deciso di cambiare settore: l’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è diventato proprietario di uno store a Taranto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuovo percorso professionale per Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne che a lungo ha fatto parte dei palinsesti televisivi e che per anni è stato sentimentalmente legato a Cecilia Rodriguez. Monte, dopo le esperienze in tv e lo sbarco a sorpresa nel mondo della musica con alcuni singoli, ha deciso di voltare pagina e tornare alle origini, alla sua Taranto. Pochi giorni fa, Francesco ha inaugurato il suo primo negozio nella sua città, uno store dedicato all’oggettistica e alle carte Pokemon, settore di mercato che coinvolge una fetta sempre crescente di appassionati e collezionisti.

Francesco Monte nel video di presentazione del suo negozio

Facendo leva sulla popolarità acquisita in questi anni grazie al piccolo schermo, Francesco ha voluto girare in prima persona il filmato che annuncia l’inaugurazione del suo primo negozio. Abituato al video quindi evidentemente a suo agio, Monte ha invitato curiosi e potenziali acquirenti a partecipare all’evento organizzato in concomitanza con l’apertura del suo store. Accanto a lui, presenza discreta ma sempre attiva con un like o un commento social, c’è la compagna Isabella De Candia, sua fidanzata dal 2019.

Il percorso di Francesco Monte in tv

Monte ha fatto parte dei cast di numerose trasmissioni televisive, sia Mediaset che Rai. Dopo l’esordio a Uomini e Donne – prima nel ruolo di corteggiatore e, in seguito, in quello di tronista – Francesco è sbarcato prima all’Isola dei famosi e poi al Grande Fratello Vip, trasmissione che lo vide chiudere in diretta tv la relazione con la ex compagna Cecilia. Quindi, una volta terminata l’esperienza nella Casa e quella importante storia d’amore, Monte ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica: dopo avere partecipato a Tale e Quale Show – mostrando una certa abilità – il pugliese ha pubblicato alcuni singoli. Più recente il debutto nel mondo dell’imprenditoria, settore che era rimasto fino a questo momento inesplorato.