Francesco Montanari ha sposato Federica Sorino, l’attore non si trattiene e bacia la moglie prima del sì: video e foto Francesco Montanari ha sposato Federica Sorino. A celebrare le nozze tra l’attore e la psicologa è stato lo scrittore Paolo Stella. Tra gli invitati Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti e Matteo Martari. Il video esilarante del momento del sì. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Montanari ha sposato Federica Sorino. La location del matrimonio dell'attore e della psicologa è stata una masseria in Puglia. La carimonia, che si è tenuta alla presenza della famiglia, di amici e colleghi, è stata celebrata da Paolo Stella, amico dei coniugi. Esilarante la sua reazione quando l'attore non si è trattenuto e ha baciato la moglie prima del fatidico sì.

Francesco Montanari e Federica Sorino sposi

Francesco Montanari ha sposato Federica Sorino. A celebrare le nozze è stato Paolo Stella. L'attore e scrittore ha dato un po' di brio alla cerimonia con le sue battute esilaranti. Prima ha ironizzato: "Scusate, io ho accettato solo per dire la frase ‘Se qualcuno è contrario parli adesso o taccia per sempre', ma mi hanno appena detto che è stata cancellata". Poi Montanari, perdendosi nel sorriso di Federica Sorino, non è riuscito a trattenersi e l'ha baciata prima del fatidico sì. Pronta la reazione di Paolo Stella: "No, le parti belle me le state tagliando tutte". (Vedi video in alto, ndr). Francesco Montanari e Federica Sorino si sono conosciuti durante un appuntamento al buio avvenuto quattro anni fa. Il primo incontro andò malissimo, poi si sono incontrati per caso in un ristorante. In quell'occasione si sono ritagliati il tempo per concedersi una lunga chiacchierata dopo la quale l'attore chiese alla psicologa di prenotare una visita con lei. Non era più possibile farlo per una questione deontologica. Così, le ha chiesto il numero e oggi sono marito e moglie.

Gli ospiti vip al matrimonio di Francesco Montanari

Tanti i volti noti presenti al matrimonio dell'attore Francesco Montanari e di Federica Sorino. Tra i personaggi che hanno preso parte al ricevimento nuziale anche gli attori Cristiano Caccamo, Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Maurizio Lastrico. E ancora Camilla Filippi, Marco Rossetti, Luca Bizzarri e Matteo Martari.

Leggi anche Gianmaria Antinolfi piange a dirotto di fronte a Federica Calemme vestita da sposa, il video emozionante delle nozze

Il matrimonio finito con Andrea Delogu

Francesco Montanari è stato sposato con Andrea Delogu dal 2016 al 2021. La cerimonia diventò virale quando la conduttrice decise di cantare in chiesa la canzone T'appartengo di Ambra Angiolini. Nel 2022, Delogu spiegò i motivi della fine del loro matrimonio:

Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma siamo cresciuti in modo diverso. So che uno come lui non lo troverò più, ma non era la mia persona. E lui deve trovare una donna che se lo meriti, un po’ più tradizionale, forse. Io soffrivo che ci fosse una regola nel formare una famiglia.