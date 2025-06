video suggerito

Francesco Montanari di Maschi Veri si sposa, il luogo e la data delle nozze con la psicologa Federica Sorino Francesco Montanari si sposa. L’attore, di recente protagonista della serie Netflix Maschi Veri, convolerà presto a nozze con la compagna Federica Sorino, psicologa di professione. Il primo incontro durante un appuntamento al buio 4 anni fa. L’annuncio in un’intervista a Vanity Fair. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Montanari si sposa. L'attore, di recente protagonista della serie Netflix Maschi Veri, convolerà presto a nozze con la compagna Federica Sorino. L'annuncio in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, in cui ha parlato del loro amore e svelato qualche dettaglio inedito sulle imminenti nozze.

La data e il luogo simbolico delle nozze di Francesco Montanari

"Abbiamo preferito tenerlo ‘segreto' finora", ha raccontato Montanari a proposito delle nozze. Poi ha rivelato quando e dove si terranno: "Ci sposiamo il 14 giugno in Puglia". Un luogo, la Masseria Mozzone, che ha per la sposa un significato simbolico: "La nonna paterna di Federica era di Torre a Mare. Lei era molto legata a sua nonna, che è mancata durante il Covid. Mi dice sempre: ‘Mi dispiace che tu non l'abbia conosciuta".

La proposta di matrimonio è arrivata in estate, in maniera piuttosto naturale e spontanea: "Lei era appena tornata dalla Puglia dopo 20 ore di macchina. Era stesa sul divano, distrutta. Io avevo l’anello in tasca. E semplicemente le ho chiesto: “Tu che programmi hai per i prossimi 50 anni?”". .

L'amore tra Francesco Montanari e Federica Sorino

La futura moglie di Francesco Montanari si chiama Federica Sorino ed è una psicologa di professione. Il primo incontro tra loro durante un appuntamento al buio quattro anni fa: "La prima volta è andata malissimo. Poi ci siamo rivisti per caso in un ristorante. Abbiamo parlato a lungo. Lei è una psicologa. Mi affascinava il suo mondo. Quella sera le ho chiesto una visita, lei mi ha risposto: “Ormai ci conosciamo, non si può più fare”. Le ho chiesto il numero e da lì è iniziata". Il fatto che la compagna sia lontana dal mondo dello spettacolo, ha spiegato l'attore, è in realtà un aiuto:

Prima pensavo che la sofferenza fosse necessaria per essere un artista. È un mito che ci viene tramandato anche dalla letteratura. Ma ho imparato che puoi essere profondo anche senza farti del male. Federica assorbe tanta sofferenza dal suo lavoro. E nel privato ha bisogno di leggerezza, di staccare davvero. Io all’inizio non volevo mai “uscire” mentalmente dal mio mestiere. Ora ho capito che si può – e si deve – separare le due cose.