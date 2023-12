Francesco Monte diventa trapper e cambia nome e look: “Kinari è il mio alter ego, la mia rinascita” Con il brano “Repetir”, Francesco Monte cambia direzione. Con il nome d’arte Kinari, si presenta come trapper.

A cura di Daniela Seclì

Francesco Monte ha annunciato la nuova tappa del suo percorso nel mondo della musica. Il trentacinquenne, in queste ore, ha annunciato l'uscita di un nuovo brano. Il primo da trapper e nel quale si firma con il suo nome d'arte: Kinari. Da tempo, l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta tentando di costruire una carriera come cantante.

Repetir, il primo singolo di Francesco Monte come Kinari

Nei giorni scorsi, come spesso fanno gli artisti in prossimità di un grande lancio, Francesco Monte ha cancellato tutti i post da Instagram, e ha annunciato: "A mezzanotte conoscerete Kinari, il mio alter ego, la mia rinascita". Così, all'orario stabilito, è stato reso disponibile su YouTube il singolo Repetir, scritto dallo stesso Francesco Monte e da Andrea Cioffi. La svolta da trapper passa anche da un look rinnovato, con treccine e occhiali da sole vistosi. Nel passato di Francesco Monte, la partecipazione a diversi programmi televisivi: Uomini e Donne, che gli permise di farsi conoscere dal pubblico, il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show.

Nel videoclip, Martina Miliddi: ex ballerina di Amici e volto di Viva Rai2

A svelare come è nato il nuovo progetto musicale di Francesco Monte, ci ha pensato il produttore Beppe Gallo. Su Instagram ha spiegato:

Conosco Francesco Monte qualche mese fa per circostanze astrali. In una serie di “ritrovi” serali in studio scopro con interesse l’uomo dietro il personaggio e dopo poco è stata subito battaglia creativa. Da una di queste battaglie nasce Kinari. Poche settimane dopo, oggi è fuori l’episodio 1 di 4 di questa storia. Buon viaggio Kinari. Ringrazio tutti gli amici saliti a bordo.

Beppe Gallo ha condiviso dei frammenti del videoclip che accompagnerà il brano Repetir, dove si nota la ballerina Martina Miliddi, ex volto di Amici.