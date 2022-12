Francesca Del Taglia: “Non ho lasciato Eugenio Colombo per un’altra persona, eravamo già in crisi” Con alcune storie Instagram, Francesca Del Taglia ha spiegato i motivi della separazione da Eugenio Colombo: “Eravamo già in crisi da tempo, non è stato lasciato per un’altra persona”. Poi la chiarezza sul rapporto con il nuovo ragazzo, apparso con lei in una foto sui social: “Con molta calma e super rispetto per i miei figli, mi sto vedendo semplicemente con una singola persona”.

A cura di Elisabetta Murina

Francesca Del Taglia ha parlato per la prima volta della separazione da Eugenio Colombo, annunciata lo scorso settembre dopo una serie di insulti sui social. La coppia è stata fidanzata per 9 anni e si è conosciuta a Uomini e Donne. Insieme hanno avuto dei figli, poi la rottura dopo una crisi che durava ormai da tempo. La ragazza ha però precisato di non aver tradito il compagno né di averlo lasciato per un altro ragazzo. La nuova frequentazione è arrivata solo in un secondo momento.

Perché Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo si sono lasciati

Per la prima volta Francesca Del Taglia ha parlato della separazione da Eugenio Colombo, a cui era legata da più di nove anni. L'ex volto di Uomini e Donne ha voluto fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla rottura: nessun tradimento ma una crisi che andava avanti ormai da diverso tempo. "Eugenio non è stato lasciato per un'altra persona, la persona è subentrata dopo. Ci siamo lasciati per ben altri motivi, eravamo già in crisi da tempo". Francesca ha poi precisato che hanno fatto una separazione in cui "teniamo i bambini gli stessi giorni", una decisione presa di comune accordo ma non per questo meno sofferta: "

Se vado via dai bambini e li lascio soli è perché alcuni giorni li ho io, altri giorni il padre. Non vedo l'ora che abbia la sua casa in modo che io posso rimanere a casa mia anche quando non ho i bambini. Questa è stata per me una decisione terribile, al più difficile della mia vita, Quindi penso che anche dal mio corpo si veda lo stress psicofisico che ho vissuto e che sto ancora vivendo. Ho perso 10 chili e non ho più un capello in testa. Ho preferito fare così per rispetto a me stessa, alla persona che avevo accanto e ai miei figli.

Francesca Del Taglia sta frequentando un nuovo ragazzo

Francesca Del Taglia ha recentemente pubblicato sui social una foto che la ritrae mentre abbraccia un ragazzo, il cui nome è Federico Fiorentino, accompagnata da un cuore e dal simbolo di un tornado. Lo scatto in questione non è di certo passato inosservato ai fan dell'ex tronista, che hanno subito pensato si trattasse della sua nuova fiamma. In effetti, con alcune storie pubblicate su Instagram, la ragazza ha confermato che sta frequentando un'altra persona, ma con i dovuti modi e tempi: "Con molta calma e super rispetto per i miei figli, mi sto vedendo semplicemente con una singola persona anzichè andare di fiore in fiore come fanno molte persone quando si lasciano". Il ragazzo su Instagram ha il profilo privato, ma stando a quanto si legge nella sue breve biografia sarebbe un dj e producer.