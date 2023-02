Federico Fashion Style: “Ho perso 25 chili, Letizia ha tolto tutte le certezze a nostra figlia” Federico Fashion Style è tornato a parlare della separazione dalla compagna Letizia Porcu, con cui ha avuto la piccola Sophie nel 2017: “Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei”. E sul nuovo compagno della ex ha aggiunto: “Sono contento per lei, anche se secondo me non è felice”.

A cura di Elisabetta Murina

Federico Fashion Style è tornato a parlare della separazione dalla compagna Letizia Porcu, dopo aver fatto coming out in tv ospite di Verissimo con Silvia Toffanin. Ora, in un'intervista al settimanale Nuovo, ha raccontato i rapporti con l'ex fidanzata e con la figlia Sophie, di 6 anni.

"Letizia ha tolto tutte le certezze a nostra figlia"

La separazione dalla compagna, per l'hairstylist, sta avvenendo in maniera piuttosto turbolenta e a risentirne è anche la piccola Sophie, la figlia che hanno avuto insieme nel 2017. "Sono dimagrito 25 chili. Letizia ha portato via tutti i vestiti della bambina da casa nostra e si è trasferita a vivere d sua madre"– ha spiegato Lauri- "Ha tolto tutte le certezze a nostra figlia, un vero trauma per lei. Non mi vergogno a dire che oggi non ho più le mutandine da cambiare a mia figlia". Federico Fashion Style ha anche aggiunto che avrebbe preferito lasciarsi prendendo una strada più facile, ma "lei vuole andare in tribunale", in una separazione che inizialmente sembrava pacifica ma che avrebbe portato alla luce la presunta vita parallela di lui.

Federico Fashion Style commenta la nuova relazione di Letizia Porcu

Qualche mese dopo la separazione, Letizia Porcu ha voltato pagina ed è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, produttore musicale, Vincent Arena, pubblicando una foto sui social con lui. Una immagine che ha toccato Federico Lauri, che però pensa che lei ora non sia felice, nonostante continui a provare dell'affetto: "Per me lei sarà sempre la persona più importante della mia vita. La vedo sprizzare gioia al fianco del suo nuovo compagno e sono contento per lei, anche se secondo me non è felice. In cuor suo vorrebbe esserlo continuando ad avere buoni rapporti con me”