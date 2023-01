Federico Fashion Style: “Tutta la verità sulla mia nuova vita”, la confessione arriverà in tv Lo aveva promesso e presto manterrà la parola: Federico Fashion Style sabato 21 gennaio sarà ospite a Verissimo per raccontare “tutta la verità sulla sua nuova vita”.

A cura di Stefania Rocco

Federico Lauri – meglio conosciuto come Federico Fashion Style – aveva promesso che avrebbe preso raccontato tutta la verità sulla sua nuova vita. E a distanza di qualche giorno da quel momento, l’hair stylist più famoso della televisione ha deciso di mantenere la sua promessa. Sabato, come annunciato sul profilo Instagram di Verissimo, il parrucchiere rilascerà un’intervista a Silvia Toffanin per raccontare tutta la sua storia.

La promessa di Federico Fashion Style

In una Instagram story, Federico aveva già anticipato che si sarebbe aperto con quanti lo seguono da tempo: “Nella vita non bisogna usare le maschere, ma bisogna vivere nella realtà. L’importante è guardarsi negli occhi e dirsi tutta la verità, sia le cose belle che quelle non facili. Non bisogna nascondersi, la vita va affrontata come faccio. Ragazzi tranquilli che appena posso vi dirò tutto. Vi racconterò tutto, ma proprio tutto. Perché io voglio essere trasparente e dire la verità. Anche per questo il 2023 sarà per me un anno di rinascita. Sia per questo, che per i cambiamenti professionali e altro”. Quel momento sembrerebbe essere arrivato.

La separazione da Letizia Porcu

La decisione di raccontarsi è arrivata a poche settimane di distanza dal momento in cui Letizia Porcu, moglie dalla quale Lauri si è separato di recente, ha ritrovato l’amore. La donna risulta essere legata al produttore Vincent Arena con il quale fa coppia fissa. Che la decisione di Letizia di rendere pubblica la sua nuova relazione c’entri qualcosa con quella di Federico di raccontarsi? “Non esistono più mezze misure”, ha scritto sibillino Federico nella didascalia di una foto pubblicata poche ore fa su Instagram. È chiaro, ormai, che proprio l’intervista in onda sabato 21 gennaio segnerà un punto di svolta importante nella vita privata e professionale di Lauri.