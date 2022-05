Federica Calemme furiosa: “Quello che faccio con Gianmaria non sono affari vostri, fatevi una vita”

La storia tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme continua a gonfie vele fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. I due si erano conosciuti e innamorati dentro il reality e hanno deciso di continuare a frequentarsi anche una volta usciti dalla porta rossa di Cinecittà. Tuttavia, l'ex gieffina negli ultimi tempi sta pubblicando pochi scatti sui social insieme al fidanzato e qualche follower ha fatto insinuazioni sulla sua storia d'amore, facendole perdere la pazienza.

Federica Calemme si è sfogata sui social dopo che un utente, sotto a una delle sue ultime foto, ha scritto: “Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi sul tuo presunto fidanzato. Vabbè contento lui".

La modella allora ha perso la pazienza e nelle sue storie Instagram ha spiegato di non dover dimostrare nulla a nessuno e che la sua storia con Gianmaria prosegue con amore, anche senza gli scatti sui social che testimoniano la loro quotidianità:

Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me!