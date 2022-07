Fabrizio Corona attacca Ilary Blasi: “È diventata famosa con il gossip e ora chiede di non speculare” Fabrizio Corona commenta la separazione tra Francesco Titti e Ilary Blasi soffermandosi sulle parole della conduttrice che chiede rispetto e privacy. Il re dei paparazzi dichiara: “È diventata famosa grazie al gossip e ora chiede di non speculare”.

A cura di Ilaria Costabile

Fabrizio Corona ha commentato la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma soffermandosi principalmente sulle dichiarazioni della conduttrice, da lui accusata di essere diventata famosa grazie al gossip sfrenato che negli anni ha circondato il suo matrimonio. L'ex fotografo, quindi, non esita a dire la sua in merito al comunicato rilasciato nella serata di ieri, lunedì 11 luglio, dall'ex letterina, in cui si chiede rispetto per la sua famiglia in un momento piuttosto delicato.

Il commento di Fabrizia Corona

Il re dei paparazzi non ha mai avuto problemi a dire quello che pensa e lo ha fatto anche a poche ore dall'annuncio della separazione del secolo, anticipata varie volte, ma mai ufficializzata davvero, farcita da notizie di tradimenti poi sempre smentite, e post che potessero consolidare quelle stesse affermazioni. Ed è proprio a questo gioco mediatico che Corona fa riferimento nelle sue stories su Instagram, in cui scrive:

Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni.

Un attacco pieno, in cui Corona non si nasconde e in una seconda story si rivolge anche ai paparazzi, coloro che continuano ad alimentare la macchina del gossip, delle notizie scandalistiche, incitandoli a portare a termine il loro lavoro, fatto di scatti rubati, indiscrezioni e appostamenti:

