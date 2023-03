Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli: “Siete il giorno più bello della mia vita” Enrico Nigiotti è diventato padre per la prima volta. Con una tenera foto su Instagram, ha annunciato la nascita dei gemelli Duccio e Maso, avuti con la compagna Giulia Diana. “Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei”, ha scritto.

A cura di Elisabetta Murina

Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemelli, Duccio e Maso, avuti con la compagna Giulia Diana. L'annuncio con una tenera foto su Instagram mentre stringe le manine due due piccoli: "Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei".

L'annuncio della nascita

È stato lo stesso artista, ex concorrente di X Factor e Amici, ad annunciare di essere diventato padre per la prima volta, pubblicando uno scatto in cui stringe le manine dei due bambini. I piccoli sono gemelli, nati a Livorno, e si chiamano Duccio e Maso. Per Nigiotti e la compagna Giulia Diana, insieme da circa cinque anni, si tratta della prima esperienza da genitori. "Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei"– ha scritto il neo papà ad accompagnare il post- "Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili. Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita … Per tutta la vita".

L'annuncio della gravidanza e l'amore tra Enrico Nigiotti e la fidanzata

Enrico Nigiotti è fidanzato da circa cinque anni con Giulia Diana. Come lui, è originaria di Livorno ed è una insegnante di danza nel suo studio "Laboratorio di Danza e Movimento". Era stato lo stesso artista, con alcuni scatti pubblicati su Instagram, a rendere nota la gravidanza della compagna, facendo sapere al pubblico che presto sarebbe diventato padre e avrebbe allargato la famiglia. In quell'occasione, in un post sui social, aveva scritto: