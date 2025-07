Emma Muscat è diventata mamma per la prima volta, è nata Mila Rae Galea

Emma Muscat, l'ex allieva di Amici e ora cantante, è diventata mamma per la prima volta. L'artista ha annunciato la nascita della sua prima figlia pubblicando alcuni scatti in bianco e nero che la ritraggono con la piccola tra le braccia, accanto a loro anche il neo papà Kurt Galea.

L'annuncio della nascita di Mila Rae Galea

Tre foto pubblicate dall'ospedale, come si intuisce dalla culla che si vede alle spalle della neo mamma, intenta a guardare sognante la sua bambina. Ad accompagnare gli scatti, un messaggio rivolto alla piccola che dice: "Un amore come non mai, benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina ~ Mila Rae Galea ~ nata il 28/07/25 . Ti adoriamo!!". Solamente cinque giorni fa, l'artsita aveva pubblicato alcuni scatti che la ritraevano in piscina, con il pancione in evidenza, intenta a godersi l'estate. Solo a inizio luglio, infatti, Emma Muscat aveva annunciato il sesso del bebè che portava in grembo, emozionata tanto da non riuscir a mantenere il segreto. Come ogni neo mamma che si rispetti, poi, a distanza di qualche settimana era arrivato anche il momento del baby shower.

La scoperta della gravidanza

La notizia vera e propria della gravidanza, però, era arrivata lo scorso marzo. Ha raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, di aver scoperto di essere in dolce attesa pochi giorni dopo aver compiuto 25 anni. Un'emozione incredibile e difficile da decifrare che ha condiviso con il suo compagno, Kurt Galea, lontano dal mondo dello spettacolo e che ha incontrato nel 2019 a Malta, dove tuttora vive. Nell'intervista, l'ex volto di Amici aveva raccontato: