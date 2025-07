Il baby shower di Emma Muscat: una festa tutta rosa in onore della bimba in arrivo

"La mia vita sta per cambiare per sempre": così aveva detto Emma Muscat a marzo, in un'intervista rilasciata a Chi, rivelando di essere incinta. L'annuncio dell'ex allieva di Amici è giunto poco dopo il 25esimo compleanno. Insomma, un regalo bellissimo tanto quanto inaspettato, sia per lei che per il compagno Kurt Galea, conosciuto nel 2019 in un beach club a Malta. È stato un colpo di fulmine, ha raccontato: amore a prima vista. Oggi aspettano il loro primo figlio insieme e si stanno godendo questa estate speciale preparandosi a diventare genitori. Ormai al parto di Emma Muscat manca davvero poco: presto la coppia accoglierà in famiglia una bambina.

Il baby shower tutto rosa di Emma Muscat

Emma Muscat e il compagno hanno rivelato pochi giorni fa di aspettare una femminuccia. "Non ce la facevamo più a tenere il segreto" ha scritto la giovane cantante, condividendo sui social con fan e follower la notizia. Lei era a conoscenza del sesso del nascituro già da diversi mesi, ma ha aspettato prima di renderlo pubblico. Ancora top secret, invece, il nome della piccola, che verrà sicuramente rivelato solo il giorno del parto.

I due si sono goduti in compagnia degli amici e delle persone anche il baby shower. Ormai questa festicciola, tipicamente statunitense, è diventata una tradizione anche italiana, ha preso sempre più piede fino a diventare una consuetudine per le mamme in dolce attesa. È un party che viene organizzato a ridosso del parto: un modo per far sentire la mamma coccolata e per fare dei regalini al nascituro.

Dai baby shower più intimi a quelli organizzati in grande stile, ognuno può scegliere la formula che preferisce, purché ci sia come ingrediente principale tanto amore. Emma Muscat, per l'occasione, ha scelto un look total pink in onore della sua bambina. Ha indossato un due pezzi rosa: costume con reggiseno a triangolo e tanga con laccetti, impreziositi da una stella marina dorata. Rosa anche la gonna lunga semitrasparente coordinata.

Stessa nuance anche per l'abito, un modello monocolor con schiena nuda, abbinato a un paio di comodi sandali infradito. Rosa pure l'allestimento, curato in ogni dettaglio: palloncini, decorazioni per la tavola, tendaggi, fiocchi, con tanti fiori tutt'intorno. Look perfettamente coordinati anche per le amiche della neo mamma, tutte impeccabili vestite di bianco con accessori rosa. Ovviamente non poteva mancare una torta, per chiudere la festa in bellezza, rigorosamente bianca e rosa, con tanto di candelina per la "little princess" in arrivo.