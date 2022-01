Emma Marrone: “Vorrei un fidanzato sano di mente”, Maria De Filippi la rassicura Emma Marrone si è lasciata intervistare da Maria De Filippi. Così, le ha confidato i suoi sogni, le sue fragilità e una maggiore consapevolezza di se stessa.

A cura di Daniela Seclì

Emma Marrone si prepara a tornare sul palco del Festival di Sanremo. L'artista è tra i Big in gara con il brano "Ogni volta è così". In queste ore, ha rilasciato un'intervista a D di Repubblica e a farle le domande è stata Maria De Filippi. Emma, che può sempre contare su un esercito di fan pronti a sostenerla, ha mostrato anche il suo lato più fragile: "Arrivo da una famiglia in cui non mi sono sentita dire spesso ‘brava', quindi avverto la necessità di ricevere conferme dagli altri. Diciamo che quella del consenso è una fragilità".

Il fidanzato che sogna

Emma Marrone, confidandosi con Maria De Filippi, ha spiegato che questo è un periodo sereno, in cui ritiene di avere raggiunto numerosi traguardi. Tuttavia, non ha ancora trovato la persona giusta con cui condividere il suo cammino:

“Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho, una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto”.

Maria De Filippi l'ha rassicurata: “Prima o poi arriverà”. Emma è stata lapidaria: “Mah”.

Emma ha fatto pace con il suo corpo

Nel corso dell'intervista, Emma ha spiegato che crescendo ha fatto pace con il suo aspetto fisico, dopo averlo vissuto a lungo quasi come un limite: "Probabilmente mi sono nutrita di così tante altre cose che adesso l'aspetto fisico non è più un limite o un problema. Non ho più l' ansia di dover uscire per forza truccata e allo stesso tempo, adesso, mi vedo una bella donna, con tutti i miei difetti". La sua dimensione ideale, oltre che sul palco, è tra gli amici sinceri che ha a Roma e in Salento e con i quali finalmente sente di non dover dimostrare nulla: "Non chiedono nulla se non la mia amicizia".