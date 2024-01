Elodie senza voce risponde alle polemiche con un video mentre è al mare: “Piano piano mi riprendo” Elodie con un video risponde alle polemiche nate nelle ultime ore. Una paparazzata di Alessandro Rosico la ritraeva in aeroporto diretta in Egitto, nonostante il giorno prima avesse raccontato di avere influenza e tracheite, sintomi che l’hanno costretta ad annullare la sua partecipazione all’evento di Teramo. “Piano piano mi riprendo”, le parole oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie con un breve video risponde alle indiscrezioni delle ultime ore e fa gli auguri di buon anno ai fan. Dopo aver annullato il concerto a Teramo del 1 gennaio specificando di essere stata colpita da influenza, tosse e tracheite, era spuntata l'indiscrezione secondo la quale era in Egitto, con Andrea Iannone, per le vacanze natalizie. "La prossima volta inventa una scusa plausibile" recitava la stories condivisa da Rosica ieri con, a corredo, la foto della cantante in aeroporto. Dalla story pubblicata pochi minuti fa, Elodie sembrerebbe confermare la sua vacanza al mare, ma attesta di avere problemi alla voce.

Il video di Elodie dopo le polemiche

Si riprende con un filtro che la ritrae con delle treccine glitterate e prova a parlare nonostante la tracheite, poi scrive: "Piano piano mi riprendo, buon anno in ritardo". Così Elodie ha rotto il silenzio dopo i rumors che la vedevano in vacanza in Egitto anziché "a casa con l'influenza". Una paparazzata condivisa dall'influencer esperto di gossip, Alessandro Rosica, aveva scatenato la polemica alla quale la cantante ha risposto senza troppi giri di parole. Con la voce rauca attesta di avere problemi e di essere, quindi, impossibilitata a cantare.

La polemica dopo la paparazzata: "In vacanza in Egitto anziché a casa"

Dopo aver annullato il concerto a Teramo a causa di problemi di salute, Elodie sarebbe partita ugualmente per un viaggio con il fidanzato Andrea Iannone e alcuni amici. Si troverebbe in Egitto (secondo la paparazzata resa pubblica da Alessandro Rosica) nonostante la tracheite e non aveva motivi di nascondere tale decisione. Lo scorso 1 gennaio aveva spiegato ai fan che dietro la scelta di annullare la sua partecipazione a Teramo, c'erano i medici che le avevano imposto il riposo. Queste le sue parole:

Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi.

Foto di Alessandro Rosica