Elodie salta il concerto a Teramo: "Influenza, tosse e tracheite", l'indiscrezione: "È in Egitto" Elodie annulla improvvisamente il concerto a Teramo a causa di "influenza, tosse e tracheite". Ma Alessandro Rosica la smentisce: "È in vacanza in Egitto". Su Twitter una seconda segnalazione rafforza l'indiscrezione.

A cura di Stefania Rocco

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Elodie ha annunciato l'annullamento del concerto a Teramo del 1° gennaio specificando che sarebbero stati i suoi medici a imporle uno stop. “Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi”, recita il post pubblicato dalla cantante che ha quindi annunciato di dovere annullare la sua esibizione.

Alessandro Rosica: “È in Egitto con Iannone in vacanza”

Ma sempre via Instagram è arrivata l’indiscrezione di Alessandro Rosica, il popolare “investigatore social” recentemente ringraziato pubblicamente da Belén Rodriguez per avere svelato il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Secondo Rosica, Elodie non sarebbe a casa causa influenza ma in vacanza in Egitto insieme al compagno Andrea Iannone. A confermare l’indiscrezione una foto che Rosica sostiene sia stata scattata vall’aeroporto di Hurgada. A corroborare la versione di Rosica anche una segnalazione pubblicata via Twitter dall’attrice Alessia Spinelli che ha raccontato di avere visto Elodie a bordo del suo stesso aereo diretto in Egitto. Quando le hanno fatto notare fosse quello il motivo del concerto annullato, ha risposto: “Oddio, non lo sapevo ma mi sa di sì”.

Il silenzio di Elodie e le story di Iannone in palestra

Per il momento, Elodie non ha commentato la questione. La cantante non ha pubblicato alcuna Instagram story per smentire l’indiscrezione pubblicata da Rosica e rafforzata dalla segnalazione Twitter di Spinelli. Nemmeno il compagno Andrea Iannone ha fatto riferimento alla questione, limitandosi a pubblicare una Instagram story in cui compare mentre si allena in palestra che risale a 3 ore fa.

La Instagram story pubblicata da Andrea Iannone