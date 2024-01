Elodie e Iannone a Saint Moritz, con loro anche Barbara Berlusconi e il compagno Lorenzo Guerrieri Elodie e Andrea Iannone si godono alcuni giorni di relax in montagna, prima di iniziare un anno particolarmente intenso, pieno di novità per entrambi. Con loro anche Barbara Berlusconi e il compagno Lorenzo Guerrieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Elodie e Andrea Iannone hanno trascorso qualche giorno in montagna a Saint Moritz, come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui la coppia si trova accanto a Barbara Berlusconi e il compagno, ed è con loro, infatti, che condividono il pranzo in uno dei ristoranti più chic della nota località svizzera.

Elodie e il saluto a Barbara Berlusconi

Un appuntamento ad alta quota per la cantante e la figli di Silvio Berlusconi che insieme al suo compagno, Lorenzo Guerrieri, trascorre da sempre qualche giorno in montagna durante le vacanze di Natale. Ed eccole, quindi, intente a salutarsi scambiandosi un bacio affettuoso, poco prima di entrare alla Langosteria, uno dei ristoranti più frequentato dai personaggi famosi che, infatti, ha aperto lo scorso anno anche a St. Moritz, che d'altronde è tutt'oggi il ritrovo invernale dei vip. Ed eccoli, infatti, a pranzo insieme, tutte coppie, immortalati dall'obiettivo dei fotografi.

L'amore tra Elodie e Iannone

La cantante ha dovuto annullare un concerto a Teramo, a causa di una tracheite, e dopo aver trascorso qualche giorno sulla neve è poi volata in Egitto, sempre in compagnia di Iannone che, quest'anno, si prepara nuovamente a tornare in pista dopo quattro anni di sospensione per doping. Il motociclista, ora, correrà in Superbike, in sella alla Ducati Panigale V4 del Team Go-Eleven, quindi prima della ripartenza, è bene ricaricare le pile circondati dalle persone giuste. Per Iannone, infatti, non è stato un periodo semplice, ma grazie alla vicinanza della cantante è riuscito a rimettersi totalmente in sesto, dopo aver attraversato momenti in cui l'idea di non poter più tornare a correre era diventata insopportabile, visto che lo sport è sempre stato la sua vita. "Con lei sono l'uomo più felice del mondo" ha dichiarato più volte parlando di Elodie, e anche la cantante non hai mai nascosto di essere piuttosto presa dal suo compagno e di essere finalmente serena.