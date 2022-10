Elodie e Andrea Iannone fotografati insieme a Vasto, presentazioni in famiglia nella città natale Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio: la coppia è stata paparazzata in un bar a Vasto, città natale di lui dove vivono i genitori e il fratello. Presentazioni in famiglia per la coppia nata la scorsa estate?

A cura di Gaia Martino

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone stanno insieme ufficialmente. Dopo le paparazzate del settimanale Chi, la coppia nata la scorsa estate ha reso pubblica la relazione pubblicando le loro vacanze a Madrid insieme. "Sto vivendo un bel periodo dal punto di vista sentimentale, ci frequentiamo da due mesi, ci stiamo conoscendo" disse lei durante un'intervista a Domenica In a fine settembre. Stando alle sue parole, a colpirla sarebbe stato il carattere genuino e maturo del pilota di Moto GP, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Da allora le cose sarebbero andate sempre meglio: i due sono stati avvistati insieme a Vasto nelle ultime ore, nella città natale di lui dove vivono tutt'oggi i suoi genitori e il fratello.

Elodie e Iannone insieme a Vasto

Un utente social ha paparazzato Elodie e Andrea Iannone insieme a Vasto e ha scattato loro una fotografia resa pubblica dall'influencer del pettegolezzo online Deianira Marzano. "Erano in un bar a Vasto, città natale di Iannone" ha raccontato la talpa, segnale che potrebbe documentare le presentazioni in famiglia Iannone per la cantante e attrice romana. Il fratello del pilota, Angelo Iannone, è proprietario di un bar nella città in cui sono nati, in provincia di Chieti, ma non è chiaro se la neo coppia sia stata fotografata proprio lì, nel locale di famiglia.

Foto di Deianira Marzano

Il viaggio insieme a Madrid

Pochi giorni fa erano insieme a Madrid, come documentato attraverso le loro Instagram story. Durante una cena con amici Elodie e Andrea Iannone si sono scattati il primo selfie di coppia: lei sorride mentre lui le stampa un bacio sulla testa, dettagli della foto che attestano il proseguire di una love story che ha superato le vacanze estive. Si tratta di un periodo d'oro per la Di Patrizi che oltre ad avere trovato la serenità in amore, dopo la rottura da Marracash, acquista sempre più punti in carriera: al Festival del Cinema di Venezia ha ricevuto il primo premio WiCA per l'interpretazione in Ti mangio il cuore.